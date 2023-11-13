Меню ужина на "Титанике" продано на аукционе за более чем $100 тыс.

Меню ужина на "Титанике" продано на аукционе в Британии за 84 тысячи фунтов стерлингов (более 100 тысяч долларов).

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Ужин, включавший устриц, говядину, ягненка и утку, был подан вечером 11 апреля 1912 года после того, как лайнер покинул Квинстаун в Ирландии и направился в Нью-Йорк во время своего рокового первого рейса, сообщает британская газета Evening Standard. Меню размером 11 на 16 сантиметров украшено тисненым красным флагом White Star Line - компании, построившей "Титаник" и первоначально должно было содержать позолоченные буквы, изображающие инициалы компании-перевозчика OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) рядом с надписью названия корабля - RMS Titanic.

"На меню изображены следы погружения в воду, частично стертые, а на его обратной стороне также четко представлены дополнительные доказательства этого", - сообщил представитель аукционного дома Эндрю Олдридж. По его словам, это указывает на то, что меню подверглось воздействию ледяных вод Северной Атлантики утром 15 апреля либо оно покинуло корабль с выжившим, который подвергся воздействию этих холодных морских вод, либо было обнаружено у одного из погибших. Меню было обнаружено в фотоальбоме в 1960-е годы после смерти пассажира "Титаника" Лена Стивенсона его дочерью и зятем.