Невеста пригласила бывших девушек жениха стать ее подружками на свадьбе

Невеста из Китая пригласила на свадьбу бывших девушек жениха в качестве своих подруг, пишет World of Buzz.

Жених признался, что не подозревал о таком сюрпризе от невесты, поэтому был «потрясен» увиденным. Несмотря на старых знакомых мужчины, свадьба прошла гладко, без каких-либо нежелательных драм.

Невеста же призналась, что реакция возлюбленного ее приятно удивила. По ее словам, поведение жениха четко дало понять, что у него не осталось никаких чувств к своим бывшим девушкам. Однако пользователям соцсетей поступок молодой жены не понравился.