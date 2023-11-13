Премьера мюзикла «Маугли» состоится в Московском театре иллюзии 14 декабря 2023 года

Произведение Редьярда Киплинга о приключениях Маугли предстанет совсем не в том виде, в каком оно знакомо многим с детства.

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В авторской версии Владимира Алексеева персонажи Киплинга обретут необычные амплуа. Великий змей Каа воплощает в спектакле истинную мудрость и справедливость. Волчица-мать Ракша являет собой хранительницу семейного очага и традиционных ценностей. Тигр Шер-Хан и стая гиен олицетворяют кровожадных хищников, для которых нет ограничений, кроме закона силы. А бандерлоги превратятся в веселых реперов, которые пренебрегают общепринятым правилами.

В центре истории — по прежнему человеческий детеныш Маугли, воспитанный волчьей стаей и бросивший вызов жестокому тигру Шер-Хану — негласному правителю джунглей. Зритель узнает, как беззащитный малыш превратится в настоящего вожака стаи, пройдя через опасные приключения и тяжелые испытания, обретет друзей и откроет в себе человечность. Джунгли станут аллюзией на нынешнее человеческое общество, а в образах животных мы узнаем наших современников с их устремлениями и иллюзиями. Недаром жанр постановки определяется как мюзикл-иллюзия. Зритель получит возможность поразмышлять о том, как должен быть устроен мир, о том, стоит ли его менять и чем руководствоваться при этом.

Оригинальные костюмы персонажей, эффектная сценография, много интересной музыки, необычных танцев и красивых песен, завораживающее видео и, конечно, цирковые трюки и иллюзии — все это можно будет оценить в новом зрелищном проекте Московского театра иллюзии. Спектакль в равной степени адресован и детям, и взрослым

Главные роли исполнят звезды российских мюзиклов: Сергей Веселов, Роман Графов, Максим Заусалин, Галина Шиманская и др.

Режиссер-постановщик — Михаил Сидоренко.

Автор сценария, сценография и видеоконтент — Владимир Алексеев.

Художник по костюмам — Ольга Сид.

Музыка — Сергей Варламов.

Слова песен — Анна Балашова, Владимир Алексеев.

Представление в двух актах, с антрактом.

Продолжительность — два часа.

Возрастное ограничение 12+.

Адрес: ул. Лазо, д.3