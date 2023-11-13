«Дьявольская фигура» обнаружена на 230-летней картине после реставрации

На 230-летней картине после реставрации нашли «фигуру дьявола», пишет New York Post.

© Газета.Ru

Изображение нашли на картине британского художника XVIII века Джошуа Рейнольдса. Сюжет полотна основан на сцене из произведения Шекспира. После того, как эксперты по живописи осмотрели изображение «дьявола», они пришли к выводу, что ранее он был закрашен и покрыт несколькими слоями лака.

«Участок реставрации с этим демоном был особенно трудным. Поскольку он находится в тени, он был окрашен земляно-коричневыми и темными цветами, которые всегда сохли медленнее, вызывая эффект усадки. Из-за слоев, добавленных ранними реставраторами, получилась вот такая путаница», — говорится в заявлении.

После реставрации картина, написанная в 1789 году в качестве коммерческого заказа, была выставлена в галерее в Сассексе.

«Рейнольдс всегда труден для реставраторов из-за его экспериментального подхода к работе. Он часто использовал необычные материалы в краске из-за стремления к эффектам, которых он хотел достичь», — добавили специалисты.