Парящий в воздухе корабль удивил гуляющих у моря

В Балтийске засняли корабль, «парящий» над морем. Об этом «Клопс» сообщила очевидица Оксана Воробьёва.

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Необычное явление наблюдали в субботу, 11 ноября. По словам Оксаны, она увидела такой мираж впервые.

В паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте» объяснили, что такое оптическое явление называется фата-моргана, или верхний мираж. Он образуется, когда в воздухе присутствуют несколько слоёв разной температуры: холодный — над морем, а выше — тёплый. Это вызывает искажение реальной картины.

«В таких случаях свет от объекта изгибается вниз в сторону наблюдателя, поднимая отдалённые объекты выше их реальной высоты», — объяснили эксперты.

Фата-моргана проявляется по-разному. «Далёкий корабль кажется парящим высоко над морем, а иногда становится видимым объект, находящийся за линией горизонта или ниже неё», — рассказали в паблике.