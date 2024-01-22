Три дня свободы и изобилия: вице-президенту США очень понравилось в «империи НКВД»

В ходе Великой Отечественной войны свыше 80% военной техники по ленд-лизу было доставлено в 1944-1945 годах. В чём-то мы этим обязаны инспекции Магадана вице-президентом США Генри Уоллесом, который должен был убедиться – СССР вполне платежеспособен.

© Вице-президент США Генри Уоллес, 1942 год

Сталин лично разрешил посетить ему самый закрытый регион Советского Союза – Дальстрой. Так именовалась вся территория Восточной Сибири от Чукотки до Лены, полный контроль над которой осуществлял НКВД.

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Главный продукт Дальстроя – золото. В 1940 году его было добыто 82,028 тонн. Правда, с началом войны добыча его несколько упала, в 1942 году добыли 74,4 тонны. Зато в том же 1940 году было добыто 3,6 тысяч (!) тонн олова. Помимо всего Дальстрой в Восточной Сибири добывал и «пятый элемент» – закодированное название урана. Естественно, что американскому вице-президенту о нём не сказали ни слова.

В годы войны общее число работников Дальстроя составляло 205 тысяч человек, из них около 70 тысяч являлись заключёнными, немногим более 30 тысяч составляли спецвыселенцы. Количество вольнонаёмных достигало 101 тысячи человек, причём 11 тысяч из них относились к инженерно техническим работникам. До 70% вольнонаемных рабочих и ИТР составляли бывшие заключённые, «добровольно принудительно» осевшие в этих краях.

На приисках, обогатительных фабриках и других производствах работало до полутора сотен экскаваторов, трёхсот с лишним компрессоров, до трёх тысяч грузовых автомобилей, шестьсот тракторов, сотни бульдозеров.

Кроме того, Дальстрой имел свою флотилию из четырёх океанских пароходов, трёх морских буксиров, до 25 речных пароходов, до 40 морских и речных катеров, более 100 барж и собственный авиаотряд с 15 разведывательными и транспортными самолётами.

Четыре ремонтных завода и восемь районных ремонтных мастерских имели возможность ремонтировать всю наличную технику и даже выпускать собственную продукцию, вплоть до экскаваторов и бульдозеров.

В 1930-х годах были построены город Магадан, «столица Колымского края», с портом Нагаево и восемь районных административных центров горных управлений, проложено до 4 тысяч километров автомобильных дорог с гравийным покрытием.

Получение продуктов питания обеспечивали 22 совхоза и до 200 подсобных сельских хозяйств, которые имели более 10 тысяч голов крупного рогатого скота, почти такое же количество свиней и лошадей, а также овец, коз, птицу и оленье стадо в 80 тысяч голов.

После полёта над Аляской с остановкой в Уэлькале на Чукотском полуострове 23 мая 1944 года на Колыму прибыл четырёхмоторный самолёт С-54 с членами делегации, возглавляемой вице-президентом США Генри Уоллесом.

По докладу начальника Дальстроя Ивана Никишова в Москву, во время своего трёхдневного визита Уоллес осмотрел в Магадане порт, авторемонтный завод, школу-десятилетку, столовую, склад пушнины, свиносовхоз в 23 км от города и Дом культуры.

Также американские гости были пролётом в Нижнем Сеймчане, где посетили посёлок Южного горнопромышленного управления, а также школу, столовую, детский сад, парткабинет.

В местном клубе Генри Уоллес посмотрел фильм «Два бойца». В Западном горнопромышленном управлении посетил хозяйство Сусуманского совхоза, участок прииска имени Фрунзе и осмотрел промывочный прибор на прииске «Комсомолец».

В Магадане на Уоллеса произвёл впечатление авторемонтный завод:

«Самое большое предприятие Магадана – авторемонтный и автосборочный завод – обслуживает парк из 1,8 тысячи грузовиков, в основном русского производства. Завод обладает полным набором станков и в состоянии изготовить на месте многие запасные части, такие же, как мы можем заказать из Детройта…»

Помимо завода Уоллеса впечатлили фермы, на которых выращивали овощи:

«На Колыме, в зоне вечной мерзлоты, есть сельское хозяйство, под стеклом выращиваются свежие продукты для горняков. Среди посадок есть помидоры, опыляемые импортными пчелами. Это предприятие находится в составе Дальстроя. Здесь сотни парников и теплиц, в которых выращиваются помидоры и огурцы. Огурцы, кажется, занимают в русском меню то же место, что салат – в американском».

В мемуарах, вышедших в США в 1946 году, и в Магадане в переводе в 1992 году («Краеведческие записки», выпуск XVIII), Генри Уоллес пишет о том, что «золотодобытчики Колымы – рослые и сильные молодые парни, приехавшие сюда из Европейской России», что «Сталин сделал золотодобычу приоритетной военной индустрией, и люди, работающие в ней, получили бронь».

Уоллес был восхищён концертом, «данным местными талантами – балетом полтавской труппы, эвакуированной сюда с Украины», и другими. «Не думаю, что я когда-нибудь видел сразу столько талантов в одном городе», – восхищался вице-президент.

Ради приезда Уоллеса на всех маршрутах его следования были снесены сторожевые вышки, колючая проволока, заборы. Рабочих на золотых приисках изображали ряженые охранники. Полки магазинов были забиты товарами, причём исключительно советского производства.

Ну, а покупателей, сумевших прорваться в оные магазины, за углом обыскивали, отбирали наиболее дефицитные товары и возвращали их обратно в магазин.

В Магадане для Уоллеса была подготовлена роскошная квартира с дорогой мебелью и другими предметами обстановки. После визита вице-президента всё это забрала себе А.Р. Гридасова, гражданская жена начальника Дальстроя Никишова, которой он лично присвоил звание лейтенанта НКВД.

В общем, вице-президент был в восторге! В телеграмме наркому Лаврентию Берии начальник Дальстроя Иван Никишов писал:

«27 мая 1944 года на аэродроме в Нижнем Сеймчане перед посадкой в самолёт Уоллес на прощанье, пожимая мне руку, благодарил меня за то, что я ему показал в Дальстрое. Всё, что он видел, ему понравилось, а также благодарил за тёплый приём его и его спутников и снова заявил многократно, что мы в Америке знаем Дальстрой, много о нём слышали, но то, что я увидел лично сам, это превзошло все наши представления о Дальстрое. На это я ему ответил, что в Советском Союзе такая мощная и крупная хозяйственная организация, как Дальстрой, не единична. На это Уоллес сказал следующее: “Я надеюсь, что после войны Дальстрой будет ещё больше развиваться, а это ещё больше укрепит дружбу США и Советского Союза”».

Наши либералы сравнивают путешествие Уоллеса в Магадан с «потёмкинскими деревнями», которые светлейший князь показывал Екатерине II в ходе её путешествия в Крым. Сравнение явно некорректно: на самом деле «потёмкинские деревни» – выдумка врагов Григория Алексеевича.

Мне же поездка Уоллеса куда больше напоминает шпионскую поездку белогвардейца и монархиста Шульгина в СССР. Он с 25 декабря 1925 года по 6 февраля 1926 года вояжировал из Киева в Москву, а затем в Ленинград. После чего Шульгин написал широко ангажированную книгу «Три столицы». Бедолага не знал, что все его поездки организовало и финансировало ОГПУ, а книга прошла цензуру на Лубянке.

Ну, а Ильф и Петров вывели бедолагу в культовом романе «12 стульев» под именем Кисы Воробьянинова – «усы даром не сбривают».