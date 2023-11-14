Россия в огне 1812 года и помощь Казанской губернии
Отечественная война 1812 года между Россией и Францией, начавшись 24 июня, длилась полгода. Поначалу русские войска отступали к Москве, но 7 сентября отступление завершилось Бородинским сражением. В октябре армия Наполеона, ослабленная голодом и морозами, начала сдавать позиции.
Подробнее о том, как Казанская губерния помогала выиграть эту войну, в своем дзен-канале "Записки о провинции" рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела новой истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Елена Миронова.
211 лет назад Россия переживала одну из самых страшных войн в своей истории — нашествие Наполеона. Казанская губерния не была непосредственно затронута боевыми действиями, но ее уроженцы участвовали в сражениях, а другие жители оказывали посильную помощь фронту. Были организованы пункты сбора пожертвований. Это могли быть сапоги, холст, крупы.
После начала войны стало формироваться казанское ополчение, но в боевых действиях 1812 года оно не участвует и успевает только к заграничным походам 1813—1814 годов.
Кроме ополченцев, в рядах армии насчитывалось немало казанцев — профессиональных военных, многие из которых проявили себя героически. Так, будущий попечитель Казанского учебного округа Михаил Николаевич Мусин-Пушкин неоднократно отличался в сражениях, став кавалером ордена Святого Владимира 4 степени с бантом, получил орден Святой Анны 2 и 4 степени, а также был награжден Золотой шпагой с надписью "За храбрость".
Сами казанцы узнавали о войне из писем родных и друзей и из газет. Летом 1812 года, когда русской армии приходилось отступать, "Казанские известия" печатали в основном патриотические призывы, стихи, песни. Сам редактор, профессор Императорского Казанского университета Григорий Городчанинов сочинял стихи для своей газеты:
А к концу года, когда Наполеон стал отступать из Москвы, появились и подробные описания военных действий — при Вязьме, при Смоленске, у реки Березина и др.
Также опровергались зловредные слухи — якобы главнокомандующий города Москва запрещает мирным жителям уезжать. Однако такого запрета, как сообщалось в прессе, не было. И желающие могли беспрепятственно покинуть город.