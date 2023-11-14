Стали известные самые «пьющие» страны мира

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) выпустила рейтинг потребления спиртных напитков в 48 странах мира.

По данным организации, в списке самых пьющих стран первые места заняли Латвия и Литва, где среднегодовое потребление составило 12 литров алкоголя на человека. За ними следуют Эстония, Чехия и Болгария, уточняет Fox News.

Согласно отчету, в среднем жители рассматриваемых стран потребляли 8,6 литра алкоголя в год. Этот показатель снизился по сравнению с 2011 годом, когда составлял 8,9 литра. Наибольшее сокращение потребления за десятилетие отмечено в Литве, где уровень употребления уменьшился на два литра в год. Страной, где наоборот зафиксирован рост, стала Латвия.

Отчет также отмечает, что 19 процентов взрослого населения стран изученной выборки подвержены алкогольным запоям. Более 30 процентов сталкиваются с этой проблемой в Дании, Румынии и Великобритании, тогда как в Италии и Турции доля таких случаев менее трех процентов.

Россия OECD не учитывалась.