Китайский Новый год — 2024. Когда начнется год Дракона?

Китайский новый год считается самым важным и продолжительным праздником в странах Восточной Азии. Местные жители отмечают Новый год целых 15 дней, при этом в регионе нет постоянной даты начала Нового года — она приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и меняется каждый год.

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То есть в этот раз год Дракона в Китае будут встречать с 10 по 24 февраля 2024 года.

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«Лента.ру» вспоминает историю и традиции праздника, объясняет значения символов и рассказывает, что принято дарить на Новый год родным и близким.

История празднования китайского Нового года

Китайский Новый год — древнейший праздник, история которого насчитывает более четырех тысяч лет. По одной из версий, начало ему положил император, который собрал всех министров и повел поклониться земле и небу. Тот день стал считаться первым днем первого лунного месяца по китайскому календарю.

Впрочем, у китайцев есть и другая легенда: в первый день года на землю спускается чудовище по имени Нянь (переводится как «год»), чтобы съесть весь скот, зерно и запасы продовольствия, унести с собой людей и их маленьких детей. Но с ним можно договориться: оставить у входа еды, чтобы Нянь наелся и стал добрее.

Кроме того, считалось, что чудовище по имени Нянь боится красного цвета, огня и шума. Именно поэтому в день праздника китайские семьи украшают дома красными фонариками, зажигают фейерверки, готовят вкусную еду, веселятся и поют.

Со временем, когда в стране появился григорианский календарь, люди стали называть Новый год Праздником весны. Дело в том, что в день праздника в стране еще холодно, но китайские семьи уже начинают приветствовать весну — а вместе с ней свои надежды на лучшее.

Почему китайский Новый год называется лунным?

В России и других странах Новый отмечают по григорианскому календарю, а в Китае — по лунному. То есть, каждый год начинается не 1 января, а во второе новолуние после зимнего солнцестояния.

В 2024 году по китайскому календарю жители страны будут праздновать Новый год 10 февраля, а каникулы будут длиться до 24 февраля.

При этом китайцы отмечают Новый год и 1 января, но с меньшим масштабом: просто с наряженными елками и украшенными домами.

В китайский Новый год празднование проходит масштабнее, оно охватывает все регионы страны. Праздник принято отмечать дома, потому китайские семьи собираются все вместе у старших родственников. Билеты на каникулы им приходится покупать сильно заранее.

Символы китайского Нового года

У китайского Нового года есть 12 символов — в наши дни это популярные атрибуты праздника.

Символы года в китайском календаре:

крыса;

бык;

тигр;

кролик;

дракон;

змея;

лошадь;

коза;

обезьяна;

петух;

собака;

свинья.

При этом животные идут не по месяцам, как принято в западной астрологии, а по годам. Все символы следуют друг за другом в четкой последовательности, при этом китайцы учитывают влияние цвета и стихий, присущих каждому животному.

К примеру, 2024-й год проходит под знаком дракона. Предыдущий год в честь этого символа — 2012-й — относился к стихии воды, и его цветами были синий и черный. А 2024 год по китайскому календарю будет считаться стихией дерева, которое символизируют уже зеленый и бирюзовый цвета.

«В китайском зодиакальном календаре есть 12 животных-талисманов. Все люди рождаются под определенным знаком, и каждые 12 лет наступает их год судьбы. Считается, что каждый год управляется Богом возраста. Если вы родились под тем же знаком, что и талисман текущего года, у вас больше шансов попасть в беду из-за проделок Злого духа», — пояснила в беседе с «Лентой.ру» автор Telegram-канала «За Китайской Стеной» Дарья Кузнецова.

Самый распространенный и популярный способ отразить неудачу — носить красное нижнее белье. Кроме этого, помогают красный пояс, красный браслет или любая другая одежда этого цвета. Но все эти вещи должны быть куплены другими людьми, в противном случае считается, что защитный эффект значительно снижается, — говорит Дарья Кузнецова

Интересный факт: знаки зодиака в Китае играют не меньшую роль, чем на Западе. Людям, которые родились в год определенного животного, приписывают их черты и качества характера. Также считается, что символ года может определить карьеру человека, его успех и здоровье. Некоторые люди даже принимают решение о совместимости пар на основании китайского зодиака.

Как в Китае отмечают Новый год?

Китайцы отмечают Новый год весело и масштабно. В память о легенде с чудовищем по имени Нянь они каждый год водят по улицам огромные фигуры львов и драконов. Эти персонажи символичны в культуре страны: лев олицетворяет мощь и величество, а дракон — добро, мудрость и познание.

Новый год — один самых важных и долгожданных праздников в китайской культуре. Он отмечается по лунному календарю и обычно выпадает на январь или февраль. Весь процесс празднования китайского Нового года наполнен традициями, которые передаются из поколения в поколение. Например, люди собираются на большой семейный обед или дарят детям и младшим родственникам «Чжунцзи» — красные конверты с деньгами.

Приметы

Даже сегодня Новый год в Китае окутан приметами и суевериями. К примеру, в день праздника нельзя мыть голову — якобы так можно смыть свое везение и удачу. По той же причине не рекомендуется выбрасывать мусор, подметать и мыть пол. В дни празднования Нового года китайцы избегают стрижки волос, чтобы не перерезать потоки успеха и богатства, и стараются не пользоваться ножами и ножницами. Также традиции праздника запрещают людям ругаться, спорить и ломать вещи.

Застолье

В честь китайского Нового года семьи готовят много еды: например, пельмени, паровую рыбу и рис с цукатами и сахаром. Все эти блюда символизируют богатство — если они есть на столе, считается, что люди будут жить в достатке.

Лапша, которую подают гостям, всегда длиннее обычной — как знак долголетия каждого члена семьи. А круглые мандарины, которые всегда идут на десерт, символизируют удачу и полноту жизни.

На китайский Новый год принято устраивать ужин в кругу семьи. Китайцы едят традиционные блюда, смотрят телевизор и веселятся до утра. Это в целом привычный русскому человеку образ праздника, но в Китае есть свои, немного странные традиции.

Необычные традиции

Дарья Кузнецова рассказала, что в Китае популярна услуга аренды второй половинки на праздники, в частности, на китайский Новый год.

«Арендуют» возлюбленных обычно во время, когда нужно предстать перед семьей. Таким образом можно арендовать парня или девушку на одно свидание, а можно на весь период новогодних праздников, чтобы не ловить за столом сочувствующие или осуждающие взгляды родственников.

Расценки в разных местах разные, но на праздники цена вырастает в среднем до 2000–2500 юаней (25,5–31,8 тысячи рублей) в день. Также цена зависит от предпочтений клиента. Покупка подарков и билетов оплачивается заказчиком, — Дарья Кузнецова

Эксперт добавила, что каким бы странным это ни казалось, находятся те, кто обращается к подобным сервисам, считая, что легче потом придумать историю о трагическом расставании, чем пережить десятидневное порицание родных.

Сколько длится Новый год в Китае?

Китайцы отмечают Новый год 15 дней. При этом каждый день праздника означает что-то свое.

Первый день считается праздником весны, нового начала. На второй важно помолиться в храме об успехах на работе и в делах. На третий не стоит ходить в гости и принимать гостей — лучше побыть в одиночестве или с семьей. На четвертый день можно вернуться на работу, хотя в некоторых районах люди продолжают отдыхать.

На пятый день китайцы запускают петарды — считается, что это приносит удачу. На шестой они выбрасывают из дома накопленный мусор, прогоняя «призрак бедности». На седьмой люди избегают употребления мяса, а на восьмой вновь устраивают щедрый ужин для семьи и близких.

Девятый и десятый дни по китайскому календарю посвящаются Нефритовому императору — монарху божеств на небесах в китайской мифологии.

Празднование Нового года заканчивается Фестивалем фонарей с играми, театрализованными шествиями и танцами красных льва и дракона.

Что дарят на Новый год в Китае?

В китайский Новый год принято дарить всем членам семьи красные конверты с деньгами. Детям конверты из красной бумаги кладут под подушку, чтобы те нашли их с утра и порадовались.

По традиции праздника китайские семьи наряжают денежное дерево — наполняют рисом горшок, ставят туда срезанные ветки и привязывают к ним монеты с квадратным отверстием по центру. В Древнем Китае такими монетами расплачивались за товары, а сейчас они превратились в символ богатства и благополучия.

В Китае на праздники есть два типа подарков — наборы продуктов или красные конверты с деньгами. Красный цвет символизирует удачу и счастье, поэтому красные конверты — это не просто деньги, но еще и пожелание благополучия и процветания. Из продуктов китайцы дарят орехи, сухофрукты, сладости, снеки, а также сушеное и вяленое мясо, рыбу и даже консервы, говорит Дарья Кузнецова