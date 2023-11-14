Почему татары не любят вторник

У татарского народа существует старое поверье: "Сишәмбе көнне яңа эш башларга ярамый" — нельзя начинать новое дело во вторник. Суеверие прижилось у многих тюркских народов, поэтому некоторые воздерживаются в этот день недели от уборки, стирки и других дел. Кто-то проводит параллели с шабатом у евреев. В причинах такого отношения ко вторнику разбирается в своем дзен-канале доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

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Не понедельник — день тяжелый, а вторник. По крайней мере, по татарским поверьям. А если быть точнее, предвзятое отношение ко вторнику встречается и у других тюркских народов.

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В русском поисковике много запросов от казахов, мол, почему все-таки во вторник что-то нельзя делать?

Татарские запросы я и так знаю: нельзя начинать что-то новое (работа, путешествия...), где-то встречала запреты насчет стирки, мытья полов, в общем, сплошной татарский "шабат" или репетиция пятничного отдыха... Правда, когда день никаха выпал на вторник и я немного засомневалась (ведь это начало очень важного нового дела), моя бабушка сказала, что вторник не так страшен, мол, у Аллаха все дни хорошие. Все-таки ее внутренняя мусульманка оказалась сильнее древнетюркской язычницы.

Иначе откуда эти совпадения:

"Salı günü işe başlanmaz; başlanırsa iş sallanır, gecikir..."

Это опять про вторник, только уже из турецких народных поверий.

Из народных объяснений этого табу я нашла разные высказывания "околомусульманской" тематики (день сотворения ада, день братоубийства...), но эксперты-имамы отвергают эти поверья и повторяют те же слова о том, что у Аллаха все дни хорошие.

По-дилетантски предположу, что в народном сознании произошло наслоение языческого (древнетюркского) и мусульманского верований. Возможно, во вторник уже после Тәңре (бог неба), Йир-Су (земля-вода) зародился Эрлик — древнетюркское божество подземного мира, т.е. тьмы?