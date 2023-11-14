«Барби-озеро» появилось на Гавайях

На гавайском острове Мауи появилось «Барби-озеро» — вода в водоеме национального заповедника дикой природы «Кеалия Понд» окрасилась в ярко-розовый цвет. Об этом сообщает Associated Press.

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Сотрудники заповедника рассказали, что за 70 лет наблюдений не видели, чтобы озеро приобретало такой оттенок. Первоначально специалисты связывали явление с цветением токсичных водорослей. Однако лабораторные тесты показали, что всему виной галобактерии — одноклеточные организмы, которые размножаются и обитают в водоемах с высоким содержанием соли.

Сейчас соленость озера в два раза выше, чем у морской воды, отметили специалисты. Ситуацию усугубляет засуха на Мауи — из-за долгого отсутствия дождей в водоем перестали впадать ручьи, которые вымывали соль.