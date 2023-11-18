Слова, которые выдают в вас провинциала

Грамотная речь сильно влияет на впечатление от человека. Его хочется слушать, и зачастую окружающие неосознанно проникаются к нему уважением.

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Однако иногда речь далека от идеала. Многие используют устаревшие и неправильные формы слов, которые лишь отталкивают собеседников. “Рамблер” рассказывает о словах и выражениях, которые показывают необразованность человека и указывают на то, что он на самом деле не коренной житель мегаполиса.

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Выбраться в город

Часто такое словосочетание присуще приезжим, которые мигрируют к более большим городам и селятся недалеко от них. Чтобы звучать более представительно, лучше использовать словосочетание “поехать в центр”.

Денежка и скидочка

Приезжие из более маленьких городов стараются закрепиться в мегаполисах, поэтому нацелены на работу и большую зарплату. В их лексиконе часто можно встретить слова “денежка” и “скидочка”. Однако именно такая уменьшительно-ласкательная форма, наоборот, намекает на отсутствие финансов. Поэтому лучше отказаться от такой формы слов, выглядеть в глазах других более презентабельно.

Зал

Само слово не является неправильным, однако его используют люди, которые далеки от светской жизни. Большие комнаты лучше называть гостиными. Слово зал ассоциируется с чем-то старинным, с местом, где раньше проводили балы. Поэтому стоит отдать предпочтение другому названию, которое будет более уместно в современных реалиях.

Скучать за кем-то

На самом деле, говорить так неправильно с точки зрения русского языка. Ошибка кроется в предлоге, в данном случае нельзя использовать “за”. Правильно говорить так: “я скучаю по тебе” или “я скучаю о тебе”. Иные употребляемые предлоги говорят о необразованности, поэтому лучше взять на вооружение правильное употребление этой конструкции.

Едь и ехай