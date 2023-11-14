Для чего выбирают «слово года»

О чем мы говорили, как говорили, что вбивали в поисковую строку, расскажет «слово года».

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Язык — очень живое, очень изменяющееся явление. Поразительно, как легко и просто он впитывает все тенденции современности, как отбрасывает лишнее, оставляя при этом суть исторического момента.

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Запечатлеть целый год в наборе из нескольких слов придумали полвека назад в Германии. Инициативу подхватили во многих странах мира. Везде «слово года» оказывается своим, тем не менее глобальные мировые события заставляют выкристаллизовать и нечто общее.

Так, вполне предсказуемо 2020 год практически повсеместно сделал «словами года» понятия, связанные с пандемией коронавируса. «Вакцина», «изоляция», «масочный режим» — вроде бы совсем недавно были такими актуальными, а сейчас уже из нашего 2023-го звучат как привет из времен царя Гороха.

Для этого-то и выбирают «слово года». Как конспект событий — самая-самая квинтэссенция. Чтобы помнить самим, чтобы оставить потомкам весточку из нашего сегодня и сейчас.

Благодаря «слову года» можно отследить и политическую повестку, и настроения общества, и даже сделать некоторые прогнозы на будущее.

В этом году, например, «словом года» Британский словарь английского языка выбрал загадочную аббревиатуру AI. Это сокращенное название на английском искусственного интеллекта.

Да, безусловно, «искусственный интеллект» все чаще употребляется не только учеными, но и обывателями. Забавный пример. Я ходила в парикмахерскую, и пока мои пряди, завернутые в фольгу, подвергались обесцвечиванию, парикмахер — молодой парень — демонстрировал мне в своем смартфоне возможности написания рассказа искусственным интеллектом.

Волшебник из смартфона написал рассказ, а потом нарисовал к нему иллюстрации — аж четыре варианта на каждую заданную тему. Так, за полчаса, помимо покраски головы, я получила великолепную возможность убедиться в том, что Британский словарь главное слово года определил верно. Интересны и другие «слова года», вошедшие в «шорт-лист».

«Выстрелили» в 2023 году «экономические» Greedflation (увеличение цен компаниями под предлогом инфляции) и Debanking (отказ лицу в банковских услугах); «пищевые» Semaglutide (лекарство для подавления аппетита) и Ultra-processed (промышленно приготовленные продукты с низкой питательной ценностью). Общечеловеческие Canon event (событие, которое имеет большое значение для формирования личности человека) и Nepo baby. Актриса Гвинет Пэлтроу называла Nepo baby отвратительной и уродливой кличкой, а на самом деле это обозначает очень распространенное и у них, и у нас явление — когда карьера ребенка строится за счет успеха родителей. Тут, наверное, стоит напомнить, что отец Гвинет — режиссер Брюс Пэлтроу, а мать — актриса Блайт Даннер.