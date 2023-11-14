История музыки в датах: 14 ноября
Самые знаменательные события, перевернувшие судьбы исполнителей и/или их хитов. Негласные гимны, кумиры кумиров и круглые даты/
Georgia On My Mind
14 ноября 1960 года песня Georgia On My Mind в исполнении обрела необычайную популярность в США. Композиция, возглавившая чарт, стала затем неофициальным гимном штата Джорджия, а сам исполнитель получил Грэмми. И это при том, что песня была написана в далёком 1930-м году. Вероятно, иногда и вправду требуется время, чтобы оценить что-то по-настоящему достойное. Её, созданную Хоги Кармайклом и Стюартом Горреллом, пели ещё многие известные исполнители — Луи Армстронг, Элла Фицджеральльд, Ашер, но именно в интерпретации Рэя Чарльза Georgia On My Mind обрела столь завидную судьбу.
Второй Паганини
14 ноября 1924 года родился советский скрипач и педагог Леонид Коган – один из крупнейших музыкантов XX века. Журналисты в своих материалах, будучи в восхищении от мастерства музыканта, называли его не иначе как «Паганини ХХ века».
Прославленный русский композитор Дмитрий Шостакович создавал для Когана свой третий концерт, но завершить его так и не успел.
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14 ноября 1968 года исполняется 50 лет рок-певице Светлане Сургановой. С 1993 года она выступала в группе "Ночные снайперы". В 2002 году Сурганова покидает группу, а спустя год собирает уже собственный коллектив "Сурганова и Оркестр". Сегодня эта группа успешно выступает, гастролирует и записывает альбомы. На концертах Светлана не только исполняет песни, но и читает стихи И. Бродского, А. Ахматовой, С. Есенина, многие из которых обрели новую жизнь в виде песен. В 2015 году в петербургском БДТ состоялась премьера авторского спектакля Сургановой "Отношения", в котором звучали стихи классиков и современных поэтов.