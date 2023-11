История музыки в датах: 14 ноября

Georgia On My Mind

14 ноября 1960 года песня Georgia On My Mind в исполнении обрела необычайную популярность в США. Композиция, возглавившая чарт, стала затем неофициальным гимном штата Джорджия, а сам исполнитель получил Грэмми. И это при том, что песня была написана в далёком 1930-м году. Вероятно, иногда и вправду требуется время, чтобы оценить что-то по-настоящему достойное. Её, созданную Хоги Кармайклом и Стюартом Горреллом, пели ещё многие известные исполнители — Луи Армстронг, Элла Фицджеральльд, Ашер, но именно в интерпретации Рэя Чарльза Georgia On My Mind обрела столь завидную судьбу.