История музыки в датах: 14 ноября

Самые знаменательные события, перевернувшие судьбы исполнителей и/или их хитов. Негласные гимны, кумиры кумиров и круглые даты/

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Georgia On My Mind

14 ноября 1960 года песня Georgia On My Mind в исполнении обрела необычайную популярность в США. Композиция, возглавившая чарт, стала затем неофициальным гимном штата Джорджия, а сам исполнитель получил Грэмми. И это при том, что песня была написана в далёком 1930-м году. Вероятно, иногда и вправду требуется время, чтобы оценить что-то по-настоящему достойное. Её, созданную Хоги Кармайклом и Стюартом Горреллом, пели ещё многие известные исполнители — Луи Армстронг, Элла Фицджеральльд, Ашер, но именно в интерпретации Рэя Чарльза Georgia On My Mind обрела столь завидную судьбу.

Второй Паганини

14 ноября 1924 года родился советский скрипач и педагог Леонид Коган – один из крупнейших музыкантов XX века. Журналисты в своих материалах, будучи в восхищении от мастерства музыканта, называли его не иначе как «Паганини ХХ века».

Прославленный русский композитор Дмитрий Шостакович создавал для Когана свой третий концерт, но завершить его так и не успел.

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