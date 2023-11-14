Пиджак Жириновского продают на аукционе за 200 тысяч рублей

Пиджак бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского выставили на аукцион в Санкт-Петербурге за начальную цену в 200 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Российского аукционного дома.
В комплекте с пиджаком политика идет сопроводительное письмо на бланке депутата Госдумы с подписью самого Жириновского. Предполагается, что аукцион пройдет 23 ноября.
"В преддверии нового, 2021 года Владимир Жириновский в эфире ЛДПР-ТВ пообещал подарить пиджак из своего гардероба зрителю, написавшему обращение в его адрес. Вручение подарка жителю Подмосковья Сергею произошло 26 марта 2021 года, что было зафиксировано в телевизионном сюжете. К подарку прилагалось письмо политика с добрыми пожеланиями и поздравлениями с Новым годом", – уточняется на сайте.
Также среди лотов заявлены балетные пуанты Майи Плисецкой с ее авторграфом, а также знаменитый снимок фотографа Альберто Корда, на котором запечатлен Эрнесто Че Гевара. Стоимость обоих предметов начинается с 70 тысяч рублей.