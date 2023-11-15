Как один граф попросил царя поделиться с народом властью

Правду-матку прямо в глаза? И тому, кто выше всех? Так бывает? Впрочем, далеко ходить не надо. Спустимся на столетие ниже и окажемся в Царском Селе, 9-17 октября 1905 года. День за днем - личные встречи Николая II с графом Витте, председателем Комитета министров, по пунктам чрезвычайной важности - свобода, конституция, усмирение бунтующего народа.

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За окнами - демонстрации, террор, смута, попытки двоевластия. Что делать? "Граф Витте доложил, что, по его крайнему разумению, при настоящих обстоятельствах могут быть два исхода - или диктатура, или конституция" (здесь и ниже - Витте. "Воспоминания"). "Облечь соответствующее лицо (диктатора) полновластием, дабы с непоколебимой энергией путем силы подавить смуту во всех ее проявлениях. Для этой задачи нужно выбрать человека решительного и военного". Либо нужно искать другой выход - в предоставлении свобод.

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Вот так, без околичностей. В докладе Витте, на котором 17 октября 1895 г. была поставлена высочайшая надпись "К руководству", говорится: "Волнение, охватившее разнообразные слои русского общества, не может быть рассматриваемо как следствие частичных несовершенств государственного и социального устроения или только как результат организованных крайних партий.

Крупные идеи Витте не вытолкнуты, не разрушены, а стали реальностью на благо народа

Корни... залегают глубже. Они в нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего общества и внешними формами его жизни. Россия переросла форму существующего строя и стремится к строю правовому на основе гражданской свободы".

Чем должно восстанавливаться это равновесие?

Гражданские права, "уравнение пред законом всех русских подданных", "устроение правового порядка". "Экономическая политика правительства должна быть направлена ко благу широких народных масс, разумеется, с ограждением имущественных и гражданских прав, признаваемых во всех культурных странах".

Так-так, сделаем паузу.

Отступим на шаг в сторону. А теперь представьте: вы обладаете неограниченными правами, вы - всевластный хозяин земли русской, и вдруг к вам приходит - и кто, ваш назначенец, вы его в любой момент можете сместить - и прямо в глаза говорит: "Отдайте власть! Разделите ее с выборными!"

Только сознание ужаса положения и острой угрозы династии могло бы заставить вас выслушать его, не то что принять такое решение.

И что он говорит!

Вот записка от Витте Его Императорскому Величеству 9 октября 1905 г.: "Основной лозунг современного общественного движения в России - свобода... положение государства критическое" ("Красный архив", 1925, N 4).

Общественные формы (самодержавие, республика и т.п.) могут отрываться от их содержания - гражданской свободы.

"Получается требование прямого служения: самодержавию, конституции, республике и пр.; содержание... уходит куда-то назад". Форма торжествует над идеей. Право - "искусственно построено", получая "оценку постольку, поскольку оно охраняет данный строй". Но "идея... никогда не умирает... Повеет ветром - уголь вспыхнет ярким пламенем". "Зловещие признаки ужасного бурного взрыва с каждым днем все сильнее дают себя чувствовать" ("Красный архив").

Примите решение, государь!

О чем это он? Круг ближних лиц Николая II не доверяет Витте, будучи убежденным, что "он в своих честолюбивых намерениях стремится быть президентом Российской республики" (Витте. Воспоминания).

Опасность, государь! Разрушить самовластье, чтобы стать первым президентом!

Между тем Витте убеждает: "Мы переживаем время господства одних крайних идей. Осуществима ли данная идея - на этом не останавливаются. Безудержной мысли кажется все достижимым и осуществимым легко и просто.

Такое настроение общества составляет самый опасный признак готовящегося взрыва. Ряды горячих сторонников обновления всей русской жизни, но не иначе как путем мирной эволюции, с каждым днем редеют. Им с каждым днем становится труднее сдерживать движение"! ("Красный архив").

Примите решение, государь!

Дело движется к развязке. Перед царем - проект манифеста, короткого, в котором объявляется о коренных изменениях в государственном строе.

15 октября 1905 г., вечер. "Витте просил еще раз государя не решаться на подписание столь серьезного акта, не уяснив всестороннего его значения ввиду чрезвычайной государственной и исторической важности делаемого шага... Его Величество... положил проект манифеста в стол и поблагодарил графа Витте, сказав, что помолится богу, еще подумает и скажет ему, решится он на этот акт или нет" (Витте. Воспоминания).

И он решился!

Манифест был подписан в 6 часов вечера 17 октября 1905 года. Неприкосновенность личности, свобода слова, свобода совести, собраний и союзов, Государственная Дума, обладающая законодательными правами, надзор со стороны парламента за правительством.

И в завершение - "призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед родиной, помочь прекращению неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле" (Витте. Воспоминания).

Был другой проект манифеста, иных авторов, но подписан был именно вариант Витте, и ему же было поручено возглавить правительство, способное осторожно и последовательно провести идеи манифеста в жизнь.

Что сказать? Российская история наполнена крупными именами, которым не удалось провести в жизнь ни одной своей идеи. Они могли всю жизнь писать "наверх" записки и доклады, строчить статьи, самоутверждаться в толстенных фолиантах, но нет ни одного осуществленного проекта, все только на бумаге и в мечтах.

И вот граф Витте - подумайте, какой счастливый человек! За ним - денежная реформа 1897 г., переход России на золотой стандарт (в это время он был министром финансов). 1-2 золотые монеты потом десятилетия спасали семьи в России в самые трудные их времена.

За графом Витте - Портсмутский мирный договор, удачные переговоры, завершение Русско-японской войны (август 1905 г.). И за ним же - крупнейшие изменения в модели российского общества, манифест 17 октября 1905 года, высвобождение, великая реформа, которая, если бы не Первая мировая война, могла бы дать дорогу устойчивому развитию России на буржуазно-демократических началах.

Мы должны кипеть белой завистью. У него состоявшаяся жизнь. Не раб, не пустой царедворец, не просто служащий - деятель, тот, кто делал историю, пытаясь служить, но только кому? "Самодержавие - высокий долг служения своему народу" (Витте. Воспоминания).