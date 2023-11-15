Почему татары не пускали домой котов

"Когда татарскую невесту водили первый раз к колодцу или реке, она бросала в колодец или реку монету и крошки пресных лепешек в дар хранительнице воды (су иясе)". О разных поверьях, существовавших у татар на протяжении многих лет, рассказывает главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

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В своем дзен-канале доктор исторических наук приводит и другие обычаи, например, почему у нашего народа было принято не пускать домой кошек.

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Наше время диктует новые нормы поведения: соблюдение социальной дистанции, этикет при зум-общении и прямых эфирах в социальных сетях. Но нам интереснее отматывать время назад, забыв об условностях дня сегодняшнего. Поэтому тоже вспомним о нормах поведения, только об очень и очень давних, к тому же татарских, правилах.

Этикет тюркского мира, несмотря на все многообразие составляющих его народностей, во многом имеет общие корни. Это культ старших, традиции гостеприимства, патриархальные обычаи в семейном укладе, эмоциональная сдержанность и другие первоосновы.

Помимо базовых норм поведения, в повседневности тюрок в целом и казанских татар в частности в имперский период истории России (до 1917 года) имелось достаточно мелких предписаний и запретов, регулировавших как частную, так и общественную жизнь народа.

Пожалуй, первым признаком соблюдения социальных норм, принятых среди татар-мусульман, был внешний вид человека. Ношение головного убора считалось обязательным для всех. Татарские каляпуши, калфаки и платки, прежде всего, подчеркивали религиозную и национальную принадлежность владельца, но в то же время выполняли и охранительные функции.

Реальное время

На этот счет существовали определенные народные поверья. Татары верили, что на непокрытую голову может упасть случайное проклятие. Например, "если кто-нибудь в присутствии детей, сидящих без шапок" произносил проклятие (да, да, татарин за крепким словом в карман не полезет), то их гладили по голове и говорили "бисмилля", чтобы защитить.

Все эти запреты и предписания возникали неслучайно, а в результате народного опыта. Источником происхождения нередко выступали, к примеру, фольклорные материалы.

Основой психологии человека доиндустриальной эпохи являлся страх. Ограниченность представлений о мире и природе порождали различные мифические объяснения окружающей действительности. (Впрочем, как показал 2020 год, и сегодня мало что изменилось: разные и самые неожиданные версии происхождения самого модного вируса — яркое тому доказательство. Сразу видно, что авторы этих версий ничего не знали про шурале и других героев татарских мифов, поэтому многие суждения получились какими-то скучными).

Реальное время

В татарском фольклоре значительное место занимают различные духи (джины, шайтаны, шурале, ой иясе, азбар иясе, су анасы и т. д.). Их многие боялись, но они на самом деле выполняли самые разные функции, в том числе охранительные. Поэтому наряду с отрицательными оттенками имели, в зависимости от обстоятельств, и положительные черты. Поэтому с ними татары предпочитали дружить.

Так, основные татарские обряды (свадебные, рождение ребенка и др.) связаны были не только с требованиями шариата, но и заключали в себе, в том числе задабривание разных языческих духов. Например, в некоторых местностях татарские невесты при входе в дом жениха должны были целовать печку, что означало знакомство с домовым (ой иясе).

Когда татарскую невесту водили первый раз к колодцу или реке, она бросала в колодец или реку монету и крошки пресных лепешек в дар хранительнице воды (су иясе).