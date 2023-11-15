Как победители Трои стали филистимлянами и палестинцами

15 ноября отмечается День независимости Палестины – она была провозглашена в 1988 году. Но на самом деле этому государственному образованию уже несколько тысяч лет. Сейчас, когда Ближний Восток вновь заполыхал, многие задаются вопросом: почему же палестинцы так держатся за этот клочок земли? Ведь арабский мир огромный. Но дело в том, что палестинцы там жили издревле. Они приняли ислам и переняли арабский язык, но помнят, что настоящее их имя – филистимляне. Потомки Ахиллеса и героев Троянской войны.Собственно, от названия этого народа и происходит Палестина – Фелистимия. ООН 29 ноября 1947 года приняла решение о создании на территории британской Палестины двух независимых государств – Израиля и Палестины. Но в результате арабо-израильского конфликта второе так и не появилось.

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В 1964 году была создана Организация освобождения Палестины (ООП), которая на конференции в Алжире 15 ноября 1988 года приняла Декларацию независимости. Сейчас ее признали более 130 государств, но на политической карте независимая Палестина не возникла до сих пор.

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Впрочем, им давно не везет с государственностью.Ученые всегда подозревали, что палестинцы-филистимляне пришли на Ближний Восток из ахейской Греции. На это указывали различные письменные источники – египетские, хетские, вавилонские, да и сама Библия. Но полной уверенности не было, источники трактовались по-разному. Однако современная наука, если не поставила в них точку, то определила совершенно точно – филистимляне потомки Крито-Микенской цивилизации.Сумела это сделать генетика. Ученые из Института изучения истории человечества Общества Макса Планка исследовали останки древних захоронений взятые в Ашкелоне – одном из пяти городов союза филистимлян.

Они показали, что на 20–60 процентов ДНК совпадают с южноевропейскими образцами того времени. При этом наиболее выраженной была критская компонента. В последующие века население Палестины хоть и смешивалось с пришлыми, но в целом оставалось тем же. В самосознании палестинцев они и есть филистимляне.

В XIII–XII веках до нашей эры началось дорийское нашествие. Ахейцы, основавшие Афины, построившие дворец на Крите и Львиные ворота в Микенах, победившие Трою, не выдержали наступления родственных греческих племен. Они стали покидать родные места, переселение шло волнами.Несколько раз пытались захватить новые земли в Египте, но были разбиты вначале фараоном Мернептахом, а затем Рамсесом III. Причем при последнем было, похоже, весьма массированное вторжение, поскольку сообщается о сражении и на суше, и на море. Египтяне называли их «народами моря».Победителем вышел Египет, сохранились изображения воинов, взятых в плен. Одного взгляда достаточно, чтобы узнать древнегреческие шлемы с гребнями. Причем ровно того же типа, который имеется на критских рисунках.Итак, в хорошо обжитый, возделанный Египет не пустили. Тогда поплыли дальше на восток, но не очень далеко. Они сумели осесть в местности от современного Вади эль-Ариш на Синайском полуострове до реки Яркон в окрестностях современного Тель-Авива.Здесь жили ханаанцы – наиболее древнее семитское население, но при этом носители шумерской культуры. Смешение началось немедленно, поскольку крито-микенские воины брали в жены местных женщин.

По всей видимости тогда же появляется общее название – филистимляне. Есть предположение, что оно произошло от названия пеласгов, предков микенских греков. Но этот вопрос до сих пор вызывает бурную дискуссию среди ученых.Единого государства создано не было, но возник союз пяти городов – Ашкелона, Ашдода, Экрона, Гефа и Газы. Получается в традициях греческих полисов. Начиная с IX–VIII веков до нашей эры переселенцы переходят с критского языка на ханаанский, перенимают их письменность. То есть усваивают семитский язык, от которого происходят современные еврейский и арабский языки. Перенимают и религиозные представления – они теперь совпадают с богами Междуречья.Филистимляне становятся одним из самых заметных народов, поскольку крито-микенцы принесли с собой более развитую культуру. Достаточно сказать, что выплавлять железо на Ближнем Востоке в то время могли только хетты и филистимляне.

Упоминания о них есть у ставших соседями египтян, но также у ассирийцев и персов. Что не удивительно – в разные годы они оказывались под властью и Ассирии, и Вавилона, и Персии. Ведь филистимляне, как и израильтяне, относились к малым народам. И очень пластичным – легко перенимают и усваивают иную культуру. Впрочем, не забывая кто они есть.

После завоевания Александром Македонским в IV веке до нашей эры наступает эллинистическая эпоха. Название «филистимляне» в письменных источниках исчезает, но народ никуда не делся и продолжал жить на своих землях.

С возникновением христианства потомки филистимлян принимают его одними из первых. Но арабское завоевание снова все меняет. Постепенно народ переходит в ислам, который как христианство и иудаизм относится к аврамическим религиям. Усваивается и арабский язык. Но вся земля снова возвращает свое древнее название, связанное с приходом крито-микенцев. Она становится Палестиной.