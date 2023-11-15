Как в дореволюционной Чувашии крестьяне становились успешными предпринимателями

Ефремовы - самый известный купеческий род Чебоксар. Благодаря им в городе строились и ремонтировались церкви, открывались училища и гимназии, возводились особняки и дома, ставшие впоследствии объектами культурного наследия. Корреспондент "РГ" изучил, откуда пошла и как сложилась судьба династии Ефремовых, какие эпизоды их жизни правда, а какие вымысел.

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Клад и крестьянские корни

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Основателем купеческой династии можно считать государственного крестьянина из деревни Шинерпоси Чебоксарского уезда Казанской губернии Ефрема Ефимова. В народе ходило несколько легенд о том, как он разбогател. Например, журналист Алексей Студенецкий в своем незаконченном романе-хронике рассказал такую историю. Якобы Ефрем пас стадо на берегу Цивиля и увидел лихих людей, которые причалили на лодке к берегу, потом поднялись к нагорной дубраве и закопали в глубокой яме мешки с золотом. Крестьянин дождался, пока лодка отчалит, откопал и перепрятал сокровище.

По другой версии, это были ограбившие Чебоксарский банк бандиты, за которыми гнались жандармы. И не на лодке они плыли, а мчались на тройке лошадей. И клад не в земле зарыли, а бросили сундук с золотом в реку.

Но эти истории не более чем вымысел. На самом же деле источник богатства семьи Ефрема Ефимова - удачная торговля. В середине 50-х годов 19-го века Ефрем переехал в Чебоксары и попробовал обжиться в городе. Сначала он занимался кулеткачеством - самостоятельно изготавливал рогожи и кули для переноски хлеба, зерна, соли и продавал их на местном базаре. Промысел был очень развитым в Чувашском крае и, видимо, приносил крестьянину неплохую прибыль.

Затем Ефрем начал раздавать липовое мочало (сырье для кулеткачества) надомным кулеткачам, после чего собирал готовые изделия и продавал их. Накопив капитал, Ефрем Ефимов основал кулеткацкую мастерскую. Так он стал предпринимателем и одним из самых зажиточных горожан.

Соседи уважительно называли его "Ехрем ху?а", что в переводе с чувашского означает "Ефрем хозяин". И на то были веские основания. Он имел три жилых дома, два каменных амбара, флигель на Волге и незастроенный участок земли на Благовещенской улице. Однако, несмотря на богатство, по своему статусу он оставался крестьянином. Купцами во втором поколении стали его сыновья.

У Ефрема Ефимова было пятеро сыновей и одна дочь (помимо них, два ребенка умерли в младенчестве). Все они родились в деревне, а переехали в город уже взрослыми. Так, старшим сыновьям Прокопию и Михаилу на момент переезда в Чебоксары было уже около 30 лет.

Интересный факт. Крестьянин Ефрем был неграмотным. Вернее, не знал письменной грамоты, но, поскольку постоянно имел дело со счетом денег, количеством и мерой вещей, наверняка понимал значимость образования. Есть свидетельства, что Прокопия обучал письму и чтению участник Отечественной войны 1812 года отставной солдат Егор.

Семейное образование оказалось настолько успешным, что Прокопий стал подписывать за отца различные документы - прошения, заявления и обращения. Сохранились архивные бумаги, в конце которых есть следующая приписка: "А к сему объявлению вместо крестьянина Ефрема Ефимова за неумением его грамоте по личному его приказанию сын его родный Прокопий Ефремов руку приложил". А вот младший брат Прокопия Михаил не так хорошо владел грамотой.

Успешные купцы и предприниматели

В практике крестьянских родов сыновья получали фамилию как производную от имени отца, поэтому они стали Ефремовы. Из всех Ефремовых наиболее известным и уважаемым человеком, причем не только в предпринимательских, но и в общественных кругах, был именно старший сын - Прокопий. Сначала он занимался с отцом хлеботорговлей, скупая хлеб у местных крестьян и продавая его оптом в крупных городах Поволжья и даже в Петербурге.

Чтобы было где хранить хлеб, Прокопий стал строить амбары. К 70-м годам 19-го века он имел в Чебоксарах четыре хлебных амбара. Кроме того, Прокопий Ефремов арендовал самую большую в городе водяную мельницу. Помимо хлеба, Ефремовы также возили в другие губернии яйца, мед, хмель, а вывозили в Чебоксары соль, сахар, чай, платки, железные и скобяные изделия, украшения.

На Благовещенской улице Прокопий держал соляную лавку. В 1890-м братья Прокопий и Михаил Ефремовы основали в Чебоксарах, в районе Геронтьевой пустыни, лесопильный завод. Они закупали древесину в Казанской и Костромской губерниях, а затем сплавляли ее по Волге на плотах. Завод по тем временам являлся новаторским. Он был оснащен паровой машиной, электричеством, и от него до дома Прокопия была проложена телефонная связь.

В 1906 году в Чебоксарах открылся торговый дом "П.Е. Ефремов с сыновьями", основным занятием которого стала торговля лесом и пиломатериалами. К 1912 году ефремовское товарищество по размеру уставного капитала оказалось на 4-м месте среди 153 торговых домов России, занимающихся реализацией лесных и строительных материалов. К началу 20-го века денежный оборот предприятия достигал полумиллиона рублей в год. По тем временам это были огромные деньги.

Благотворители и меценаты

Ефремовых считали богобоязненными, сердобольными, справедливыми людьми, всегда готовыми помочь другим. В те времена чувашам, не владеющим русским языком, было сложно найти работу, а Ефремовы были своими. Есть много свидетельств тому, как Прокопий Ефимович лично помогал людям и занимался общественной благотворительностью.

Так, Прокопий и его сыновья построили несколько православных храмов, жертвовали средства на ремонт монастырей и церквей. Вместе с другими чебоксарскими купцами Прокопий Ефремов выкупил здание для четырехклассной женской гимназии, где стал попечителем. В прогимназии за счет его супруги, Екатерины Васильевны, обучались десять девушек, а сыновья выделяли стипендии малоимущим гимназисткам. Прокопий был одним из попечителей чебоксарской общественной библиотеки.

Во время Русско-японской войны Ефремовы содержали бесплатную столовую для голодающих и приют для сирот, а также вносили пожертвования в фонд помощи раненым солдатам. В годы первой русской революции Ефремовы тоже открыли приют для детей-сирот, а для нуждающихся - общественную столовую. За свою деятельность Прокопий Ефремов удостоился звания почетного гражданина города.

Прокопий Ефимович прожил 86 лет и умер 12 ноября 1907 года. Годом ранее умерла его жена Екатерина. Их похоронили в одном склепе на Владимирской горке. Через какое-то время сыновья построили над этим местом усыпальницу. Сейчас это церковь Иоанна Кронштадтского. Тела покоились в герметичных гробах, заполненных спиртом, то есть были забальзамированы.

Этот факт впоследствии сыграл роковую роль. По рассказам, в первые же дни Октябрьской революции гробы вскрыли пролетарии, спирт выпили, а покойников выбросили под горку. Так что сейчас неизвестно, где похоронены супруги Ефремовы. Во всяком случае служители церкви говорят, что тел здесь уже нет.

Легенды

В народе ходило немало легенд о Ефремовых. В некоторых преданиях о Прокопии говорится как о богатом крестьянине, который мог появиться среди прилично одетых господ в традиционной чувашской одежде из простого сукна и в лаптях.

Вот одна из таких историй. Как-то Прокопий Ефимович отправился в деловой вояж по Волге в каюте первого класса. Знатные пассажиры стали громко возмущаться, что какой-то чувашин щеголяет в лаптях по верхней палубе, и потребовали от владельца парохода высадить нахала. Когда купец узнал об этом, то на одной из остановок просто выкупил судно. Владелец объявил об этом пассажирам первого класса и попросил их покинуть каюты.