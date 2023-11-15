Как совершенствовался процесс изготовления зеркал на протяжении веков

19 ноября в нашей стране отмечается День работника стекольной промышленности. Праздник учрежден в 2000 году и приурочен ко дню рождения Михаила Ломоносова, создателя химического производства в России, глазури, стекла, фарфора.

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Без стекла невозможно представить наш быт. А много ли мы о нем знаем? Например...

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- В стеклянных емкостях лучше всего хранить продукты - стекло не изменяет свойства содержимого.

- Стекло может перерабатываться бесконечно, не теряя своего качества.

- Когда стекло разбивается, трещины распространяются со скоростью до 5000 км в час.

- Для разложения стекла требуется более 1 миллиона лет.

- Стеклянный шар отскакивает выше, чем резиновый.

- Если в стакан налить горячую воду, то он скорее разобьется, если изготовлен из толстого стекла, чем если из тонкого.

- Современная бутылка потеряла в весе за последние 20 лет около 40%.

Особенные свойства стекла породили ряд фобий, которые называют гиалофобией. Люди могут боятся проглотить кусочек стекла или подходить к окнам, не говоря уже о том, чтобы пройтись по стеклянной лестнице. Некоторые даже боятся смотреть сквозь стекло - так ужасна его прозрачность.

Но сегодня более подробно мы поговорим о самом загадочном и удивительном произведении на основе стекла - зеркале.

Первые зеркала появились в бронзовом веке. Это были диски с полировкой на одной стороне. Ухаживать за бронзой было сложно, да и изображение оставляло желать лучшего. Но ими пользовались почти 5 тысяч лет.

В первой половине XIII века европейцы научились выдувать стеклянные сосуды. А в 1279 году итальянский монах-францисканец Джон Пекам описал способ покрывать стекло тонким слоем олова.

Изготовленная в I веке нашей эры в Римской империи Портлендская ваза. Ученые подсчитали, что на ее изготовление мастеру пришлось потратить более двух лет. Ваза настолько дорога, что когда ее выставили на аукционе Christie’s, покупателей не нашлось.

Венецианцы выдували большой стеклянный шар. В него вливали расплавленное олово. Когда металл остывал, шар разбивали. Осколки обтачивали. Кусочек зеркала был вогнутым. Отражение в таких кусках искривлялось, и все же это было лучше, чем отполированная пластина металла. И сразу вслед появились всяческие мифы о дурных и кошмарных зеркалах. В Средние века женщину могли обвинить в колдовстве, если среди ее вещей был найден этот предмет. Люди испытывали страх перед зеркалами, считавшимися вратами в потусторонний мир.

Стекольное производство из соображений пожарной безопасности было размещено на острове Мурано. Остров находится в укромной лагуне. Мастеров переселили туда, и они стали почетными пленниками. Здесь было проще хранить секреты.

Мастера редко имели возможность путешествовать. Если изредка случалось удалиться с Мурано, брали в заложники их семьи.

В начале XVI века мастера Андреа и Доменико разрезали вдоль еще горячий цилиндр из стекла. Половинки раскатали на медной столешнице. Получилось зеркальное полотно, отличавшееся блеском, хрустальной прозрачностью и чистотой. В отличие от осколков шара оно ничего не искажало. Стали применять амальгамы - жидкие сплавы ртути с другими металлами. Они служили для создания отражающего слоя на стекле. Кстати, ртуть тогда не считали опасной. Ее называли "живым серебром" и применяли в качестве лекарственного средства.

Венеция целых полтора века удерживала монополию на производство зеркал. Их отличало высочайшее качество. Стоимость одного зеркала равнялась стоимости небольшого морского судна. Покупать и коллекционировать их могли лишь очень богатые аристократы и королевские особы. Рамы для них были тоже произведением искусства. Однажды французская королева Анна Австрийская появилась на балу в платье, усыпанном кусочками зеркал. В свете свечей от нее исходило поистине царственное сияние. Стоило такое платье баснословных денег.

В конце концов французский министр финансов через доверенных лиц смог подкупить венецианских мастеров. Под покровом ночи их вывезли во Францию. Вскоре от отравления умер лучший и самый опытный из них. Через две недели - второй. Венеция смогла добиться возвращения мастеров. Но к тому времени французы уже знали все тайны. Зеркальное стекло стали получать не выдуванием, а литьем. Цены на зеркала стали снижаться.

Революцию в производстве зеркал произвел немецкий химик Юстус фон Либих. В 1835 году он начал применять серебро для серебрения зеркал.