Кембриджский словарь назвал слово этого года, и это – “галлюцинировать”. Специалисты говорят, что значение слова “галлюцинировать” тесно связано с искусственным интеллектом. В данном случае оно означает “создавать ложную информацию”, которую нередко выдает искусственный интеллект.

Кембриджский словарь выбрал его словом года, чтобы подчеркнуть противоречивость появления искусственного интеллекта. В словарь уже включили другие термины, связанные с новой реальностью. Среди них, например, “генеративная языковая модель”, “генеративный ИИ”, а также “GPT”.