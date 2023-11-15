Собака обнаружила у хозяйки тяжелое заболевание

В Великобритании собака обнаружила редкое тяжелое заболевание у хозяйки и спасла ей жизнь. Об этом сообщает The Sun.

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51-летняя Линдси Туэйтс из пригорода Шеффилда, графство Саут-Йоркшир, рассказала, что в течение 32 лет страдала от геморроя, с тех пор как родила старшего сына. Однако в мае она начала мучиться от боли и обнаружила кровь на нижнем белье. Женщина списала симптомы на менструацию и не стала обращаться за медицинской помощью. По словам Туэйтс, с тех пор она заметила, что ее пес по кличке Брайан постоянно обнюхивает ее задний проход. Женщина отгоняла бордер-колли, но тот продолжал ходить за ней.

Странное поведение собаки заставило Туэйтс записаться на прием к терапевту. Женщина была шокирована, когда узнала, что у нее колоректальный рак. «Я вернулась домой и была в растерянности. В тот день я все время плакала, но когда я легла в кровать, то впервые за долгое время так хорошо спала. Не знаю, было ли это из-за облегчения, которое я почувствовала, узнав, что со мной», — вспоминает она.

На следующее утро Туэйтс проснулась с твердым намерением победить рак. В скором времени ей предстоит пройти химио- и радиотерапию. Женщина призналась, что из-за сильной боли она не может нормально сидеть, лежать на спине, ходить и справлять нужду. Несмотря на это, она заявила, что не собирается опускать руки.

Туэйтс отметила, что Брайан не только помог обнаружить редкий вид рака, но и стал для нее поддержкой в сложный период жизни. «Он так нежен со мной. Ложится на спинку дивана и кладет голову мне на плечо, как бы говоря: "Я забочусь о тебе". Он стал моей собакой-терапевтом. Он мой маленький супергерой», — говорит Туэйтс.