Отец запер дочь в машине, чтобы пробежать марафон

Мужчина из Китая запер свою дочь в машине, чтобы пробежать марафон, пишет Oddity Central. Дошкольнице пришлось провести в автомобиле пять часов.

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Как рассказала бывшая супруга мужчины, после этого она подала на развод. Женщина добавила, что экс-муж всегда был одержим бегом — это было единственное, что его заботило. О том, что дочь провела в машине пять часов, китаянка узнала от нее самой.

Девочка рассказала, что отец купил ей сэндвич и дал свой телефон, а сам пошел на старт марафона.

«Я пробежал всего 1,5 км, а затем вернулся к машине и обнаружил, что дочь спит», — уверяет мужчина.