Как проходят съемки «Голубого огонька»

«Голубой огонек» для нескольких поколений зрителей стал символом Нового года. Миллионы россиян ежегодно смотрят эту передачу за праздничным столом. Традиционно шоу сопровождается яркими выступлениями звезд и их широкими улыбками. Кто бы мог подумать, что процесс создания программы далек от картинки, которую зрители видят, сидя за ломящимся от еды столом.

Рассказываем, что на самом деле кроется за счастливыми лицами ведущих и артистов ежегодного новогоднего шоу.

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Как появился «Голубой огонек»

В 1960 году партийное руководство СССР обратило внимание на то, что телевидению не хватает душевности. По мнению чиновников, передачи совсем не располагали к теплой беседе. Тогда приняли решение создать соответствующую программу.

Вскоре в Москве открыли молодежное кафе, где гости вели диспуты и читали стихи. Возникла мысль вести прямые трансляции прямо из зала, но в итоге от этой идеи отказались. А вот концепт телевизионного кафе, куда заглядывают на чашечку кофе деятели культуры, оставили.

Почему «Голубой огонек» так называется

Изначально программа получила название «Телевизионное кафе», которое сменили на «На огонек». Далее проект вновь переименовали, теперь на «На голубой огонек», подразумевая голубое свечение от экранов советских телевизоров. Но в итоге до наших дней программа дошла с названием «Голубой огонек».

Когда показывали «Голубой огонек»

Первый «Голубой огонек» вышел 6 апреля 1962 года, а его гостем стал Юрий Гагарин. Сначала программа выходила по субботам, а затем только по праздникам вроде 8 марта. Но, пожалуй, самым ярким выпуском стал новогодний, который записывали поздней осенью.

В начале 80-х новогодняя передача перестала называться «Голубым огоньком». Вместо привычного концепта пришла череда выступлений знаменитостей на фоне елки и мишуры. Вернули «Голубой огонек» лишь в конце 90-х. Передача существует до сих пор.

Как снимают «Голубой огонек»

«Голубой огонек» показывают в преддверии Нового года, когда вся страна пребывает в предвкушении подарков, оливье и лепки снеговиков. Мало кто знает, что передачу записывают поздней осенью, когда все деревья в Москве голые, на улице сезонная грязь и ни у кого и мысли нет о новогоднем настроении.

Зрители в зале, где проходят выступления звезд, в большинстве своем актеры массовки. В их числе не только студенты актерских курсов, но и простые работяги и домохозяйки. Вместо шампанского народ пьет лимонад, делая вид, будто наслаждается дорогим алкоголем. В противном случае режиссеру пришлось бы успокаивать разгоряченную толпу, сорвав все дедлайны.

Выступления селебрити снимают по отдельности, вызывая по несколько артистов на сцену. Номера, в которых задействовано много исполнителей, оставляют на конец смены.

Участники съемочного процесса пишут в сети, что многие звезды опаздывают. А когда появляются, выясняется, что их номер не готов. Начинают репетиции, сопровождающиеся криками и скандалами. Режиссер пытается упростить съемочный процесс, чтобы зритель не заметил явных «косяков». В этом хаосе едва ли можно поймать новогоднее настроение, но на монтаже умело скрываются все недочеты, и так рождается новогодняя сказка.