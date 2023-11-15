Статуя Девы Марии заплакала на глазах у верующих

"Нужна полая статуя из гипса или керамики с водонепроницаемым покрытием снаружи. Если наполнить ее водой через незаметное отверстие сверху, пористый материал ее впитает, а внешний слой помешает вытечь наружу. Однако если сделать хотя небольшую царапинку на защитном покрытии в области слезных протоков, то вода потечет наружу, как будто это слезы", - Луиджи Гарлашелли, исследователь.