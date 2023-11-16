История и традиции праздника Юрьев день

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — популярное выражение, знакомое многим из школьных уроков истории.

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На Руси этот праздник имел особое значение для крестьян, ведь в Юрьев день они могли переходить от одного помещика к другому. Однако мало кто знает, что отмечается Юрьев (Егорьев) день несколько раз в году. Например, Егорий Весенний выпадает на 6 мая, также есть Осенний Егорий, отмечаемый 9 декабря.

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О том, какой из праздников упоминается в известной поговорке, а также об истории и традициях Юрьева дня — в материале «Ленты.ру».

Когда отмечается Юрьев день?

На Руси под именем Юрий, или Егорий, почитали великого мученика Георгия Победоносца — того самого, который изображен на гербе Москвы. Издавна он был одним из самых почитаемых святых на русской земле. В церковном календаре есть три праздника в честь великомученика Георгия.

Когда отмечается день памяти Георгия Победоносца: 6 мая — день мученической кончины святого Георгия;

16 ноября — освящение в IV веке храма Святого Георгия в Лидде;

9 декабря — освящение церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году.

Именно последняя дата была известна на Руси как Юрьев день. Изначально этот церковный и народный праздник называли Егорием Осенним, так как по старому стилю он выпадал на 26 ноября (9 декабря по Григорианскому календарю).

Кем был Георгий Победоносец?

Согласно преданию, святой Георгий родился в городе Белите (в настоящее время — Бейрут, Ливан) в семье зажиточных христиан в конце III века. В юности Георгий отличался умом, храбростью и физической силой, поэтому в качестве карьеры он выбрал военную службу.

По ходу службы Георгий стал главным начальником и приближенным лицом правителя Диоклетиана, известного своей жестокостью и гонениями на христиан. Однажды Георгий услышал, что одного из верующих во время очередного суда приговорили к смертной казни. Тогда он пришел к Диоклетиану и заявил, что не признает идолов и верит в Иисуса Христа. Позже он раздал все свое имущество и отпустил слуг.

Диоклетиан сначала предложил Георгию отказаться от своих слов, но тот стоял на своем. Тогда правитель решил подвергнуть Георгия пыткам.

Усилия палачей оказались тщетными — Георгий так и не раскаялся в своих словах и даже во время пыток продолжал молиться. Поняв, что дальше мучить Георгия бесполезно, Диоклетиан приказал его обезглавить. В 303 году Георгий был казнен в городе Никомидии (в настоящее время — Измит, Турция).

Почему Георгия называют Победоносцем?

В житии Георгия Победоносца упоминается легенда о том, как великомученик спас царевну от змея. По одной из версий, это чудо святой совершил уже после своей кончины.

Согласно сказанию, в окрестностях Белита жил змей, который нападал на людей. Местный царь, описываемый как идолопоклонник и нечестивец, предложил народу по очереди отдавать чудовищу своих детей на растерзание. При этом он пообещал, что когда дойдет жребий, царь отдаст на растерзание змею собственную дочь.

Обещание правитель сдержал — в один из дней царевну, наряженную в богатые одежды, повели к жилищу змея.

Дальше версии разнятся: в греческих источниках говорится, что Георгий на тот момент был военачальником, и по пути домой он заметил плачущую царевну. Славянская же традиция все чудеса святого считает посмертными.

В любом случае, конец у истории один — Георгий спас царевну, пронзив змея копьем, в то время как его конь попирал чудовище ногами. После этого святой велел царевне повязать змея поясом и вернуться в город.

Помимо византийских и католических источников, эта история упоминается и в литературе Древней Руси. Повесть «Чудо Георгия о змие» — это перевод части жития с греческого языка, записанный в XI веке.

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Георгий Победоносец широко почитается как святой особенно у славянских народов. В XI веке великий князь Ярослав Мудрый основал в Киеве и Новгороде монастыри в честь святого Георгия. В народе великомученик считался покровителем воинов, земледельцев и скотоводов.

В чем суть праздника Юрьев день?

В Древней Руси Юрьев день завершал цикл осенних полевых работ — к этому времени весь урожай уже был убран, и наступало время расчета, когда помещики платили крестьянам за их работу. По правилам, чем лучше будет урожай, тем больше дадут денег. Однако далеко не все помещики платили честно. Многие старались «объегорить» крестьян — то есть обмануть, обсчитать. Именно с Юрьевым днем связано происхождение этого слова.

Поэтому до XV века крестьяне могли свободно переходить от одного феодала к другому в поисках лучшей жизни. Однако при Московском князе Иване III Юрьев день стал первым шагом на пути к крепостному праву.

Согласно судебнику 1497 года, крестьяне могли совершать переход в течение одной недели до Юрьева дня и в течение одной недели после .

Позже это ограничение подтвердил Судебник Ивана Грозного 1550 года, а следующие реформы и вовсе отняли у крестьян право перехода.

Когда отменили Юрьев день?

Запрет на переход от помещиков был введен в конце XVI века. Соответствующий указ издал царь Федор Иоаннович по инициативе Бориса Годунова.

Запрет для крестьян оказался неожиданным, отсюда и пошло выражение «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

При этом на закате Московской Руси у крестьян все еще была возможность сбежать. В 1597 году указ об урочных летах уже закрепил пятилетний срок сыска беглых крестьян.

Отмену Юрьева дня подтвердило Соборное уложение 1649 года. Благодаря ему помещики получили право на бессрочный розыск беглых крестьян. Считается, что именно Соборное уложение окончательно закрепило крепостное право в российском законодательстве.

Какие традиции было принято соблюдать на Юрьев день?

В отличие от других церковных праздников на Руси, Юрьев день отмечали трудом, а не отдыхом. В этот день люди начинали готовить дом и хозяйство к зиме — утепляли окна, запасали дрова и так далее. Также в этот день обязательно нужно было раздать долги.

Кроме того, на Юрьев день было принято произносить заговоры от волков для защиты домашнего скота. Славяне верили, что с Егория Осеннего и вплоть до Рождества волки ходят стаями и нападают на домашних животных, якобы сам Святой Георгий «отмыкает» им пасти.

Также в этот день люди наблюдали за природой, чтобы не пропустить важные приметы.

Приметы на Юрьев день: если на Юрьев день выпадает много снега — в мае все деревья будут уже зелеными;

морозы на Юрьев день означают, что вся предстоящая зима будет холодной;

утренний иней на Юрьев день — предвестник богатого урожая в следующем году;

если ветер в праздничный день дует с севера — стоит ждать скорых заморозков.

Ну и, конечно, на Юрьев день возносили молитвы святому Георгию о здоровье скота и богатом урожае.

В наши дни Юрьев день — один из множества праздников, которые отмечает православная церковь. Верующим лучше всего в этот день сходить в храм и провести день, помогая близким и просто находясь в семейном кругу. Также 9 декабря стоит поздравить с именинами людей с именами Георгий, Егор, Илья, Иван, Николай, Даниил, Петр, Василий, Юлиан, Яков, Ян, Назар, Михаил и Иннокентий.

Чего нельзя делать на Юрьев день?

По традиции, в Юрьев день нельзя охотиться, иначе придет беда. Также в этот день нужно раздавать долги и ни в коем случае не брать взаймы, иначе из кредитов не получится выбраться весь год.

Еще в Юрьев день нельзя лениться и бездельничать, ведь святой Георгий благоволит трудолюбивым. Однако новых дел начинать в праздник тоже не стоит, лучше спланировать самое важное, а исполнять задумки уже после Юрьева дня.

Кроме того, это не время для дальних поездок. Если отложить путешествие нельзя, лучше перед дорогой совершить молебен о благополучии в пути.