Торговля людьми в старой Казани

В XVIII веке и первой половине XIX столетия в царской России процветала свободная торговля крепостными крестьянами. Запреты на разделение крестьянских семей, продажу их без земли и другие ограничения душевладельцы умело обходили. Крестьянин был личной собственностью помещика. При Елизавете I обычная цена деревни была по 30 рублей за душу мужского пола, а женские стоили гораздо дешевле. О том, сколько стоили крепостные и как их продавали в Казанской губернии, рассказывает в своем дзен-канале "Записки о провинции" кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела новой истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Елена Миронова.

© Аркадий Пластов

Газеты 200-летней давности пестрели чрезвычайно непривычными для современного человека объявлениями — о продаже, скупке или сдаче в аренду людей как в розницу, так и семьями. Например, в "Казанских известиях" эпохи Александра I читатель мог увидеть объявление вроде: "После покойной коллежской секретарши Мухачевой продается человек Андрей Савин 41 года и дочь его девка Авдотья 15 лет" или "…будет продаваться дворовый человек, принадлежавший титулярному советнику Драгунову".

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И надо заметить, что тогда уже существовало табу на размещение в прессе объявлений о продаже человека без земли. Но продавцы обходили этот запрет, "отдавая в услужение" своего крепостного. Так, в объявлении за 1813 год читаем: "В доме купца Курманаева подле мясного ряда отпускается в услужение девка 17 лет по умеренной цене".

Причем человек шел словно придаток к другому имуществу: в 1817 году на продажу была выставлена "пара лошадей, рессорные дрожки, сани со всем прибором и другие вещи. Тут же отпускаются в наем кучер и две женщины". С продажей лошадей отпадает необходимость и в кучере, поэтому они и шли в одном объявлении: "Отпускается в услужение дворовый человек 41 года, не женатый, и продаются семь лошадей" (1820 г.).

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Душевладельцы откровенно нахваливали свой "товар", описывая как внешние данные, так и профессиональные навыки человека. Приведем несколько примеров:

"Отдается в услужение кучер, который также умеет шить и башмаки, с женою и двумя детьми" (1811 г.).

"Отдается в наймы дворовый человек 32 лет, холостой и годный для всякой домашней работы" (1812 г.).

"Отпускаются в услужение за излишеством дворовые люди: 1) повар 27 лет с женою 22 лет, которая также умеет готовить хорошо кушанье, шить белье, гладить и мыть; 2) девка 29 лет хорошая швея для женского платья и белья; она плетет кружева и блонды, вяжет; 3) девка 14 лет хорошая женская башмачница; 4) дворовый человек 33 лет, годный как в лакеи, так и ко всякой работе; 5) крестьянка 40 лет, умеющая хорошо смотреть за коровами с дочерью 12 лет. Все сии люди совершенно трезвого и хорошего поведения" (1815 г.).

"Отпускается в наймы за излишеством девка 20 лет, здоровая, собою видная, умеющая хорошо чистить белье, гладить, шить и готовить кушанье" (1816 г.).

"Отпускаются в услужение дворовые люди Казанской губернии Свияжского уезда села Косяково, госпожи генерал-майорши Марьи Михайловны Реслейн… Все оные люди умеют читать и писать" (1816 г.).

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"Отпускается в годы кучер хорошего и трезвого поведения" (1816 г.).

"Отпускается в услужение здоровый, молодых лет, дворовый человек из крестьян, годный быть кучером и ко всякой работе с женою также молодых лет, умеющею шить белье и в тамбуре [вид вышивки], ходить за госпожею, готовить кушанье, отправлять и прочие услуги в комнатах" (1817 г.).

"Отпускаются в услужение дворовые люди: кучер с женой, девочкою и мальчиком; столяр с женой, тремя дочерьми и сыном" (1820 г.).

Для рачительных хозяев могли в объявлении указывать и потенциальный доход "движимого имущества":

"…будут продаваться подполковницы Александры Чичаговой крестьяне, состоящие Казанского уезда в деревне Кульсеитовой… мужеска пола 54, женска 63 души; при них земли с лесом и угодьями 708 десятин 2220 саж. Доходу могут приносить ежегодно по 1000 рублей" (1811 г.).

"…будут продаваться принадлежащие штабс-капитану Гурьянову люди: 16-летний крестьянской сын Степан Прокофьев, оцененный в 400 руб., могущий принести в год доходу 40 рублей и 16-летняя девка Ирина Леонтьева, оцененная в 300 рублей, могущая принести доходу в год 20 рублей" (1818 г.).

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Стоимость указывали редко, как правило, ее согласовывали, увидев "товар". Цена зависела от многих факторов. Если указанный выше штабс-капитан старался продать своих людей с выгодой, то дворовые покойного титулярного советника Осипа Иванова ушли с молотка для покрытия его долга: Егора Семенова оценили в 50 рублей, его жену Афимью в 50 рублей, а их дочь в 25 (1817 г.).

Размещались также объявления о желании взять человека в аренду:

"Желающие продать крестьян с землей от 50 до 150 душ и особенно уступить повара, садовника, столяра и слесаря, благоволят уведомить господина статского советника Александра Васильевича Попова в доме его на Воскресенской улице" (1811 г.).

"Кто желает отдать из платы женщину лет в 50 для смотрения за дитятей, тот может дать знать в Армянской улице в доме под №441" (1811 г.).

"Кто имеет желание уступить вдовца из дворовых людей хотя и не молодых лет с семейством, те могут дать знать в приходе Георгия в доме под №347" (1811 г.).

"В здешнюю питейную контору потребны для конюшни и в черную работу крестьяне и мальчики лет 15 и более; по чему желающие господа помещики отдавать таковых в год или помесячно, благоволят присылать для найма в оную контору" (1816 г.).

Тех же крепостных, которые бежали от своих владельцев, разыскивали: "Надворная советница Арапова извещает: есть ли кто дворового ее человека Андрея Васильева с семейством, отбывающего от ее услуг, сыщет и представит к ней, тот получит за сие хорошую награду" (1811 г.).