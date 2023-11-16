Изучение древней и средневековой истории народов Волго-Уральского региона много лет было одним из приоритетных направлений отечественной науки. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани Искандер Измайлов выпустил книгу "Средневековые булгары: становление этнополитической общности в VIII — первой трети XIII века", посвященную этногенезу булгар, становлению их как этнополитической общности.

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В своем труде он выдвигает новую теорию изучения этнополитических и этносоциальных обществ, основанную на комплексном подходе, с применением сложной процедуры синтеза археологических, этнологических и нарративных источников.

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Ученый попытался охватить целостным взглядом появление, развитие и трансформацию средневекового булгарского этноса.

Список правителей Булгарии: источники генеалогии.

В разных источниках сохранились имена разных булгарских правителей, чаще всего это было имя Алмыша. По свидетельству Ахмеда Ибн Фадлана: "Когда прибыло письмо Алмыша ибн Шельги Йельтавара, царя сакалиба (т. е. булгар), к повелителю верующих ал-Муктадиру. Об этом же писал Ибн Русте: "Царь Булгар, Алмуш по имени, исповедует ислам".

Но дальнейшая генеалогия представляла серьезную сложность и практически отсутствовала.

Однако в XIX в. со ссылкой на некую "татарскую рукопись", сочинение "Фарханг-наме" ("Книга-словарь"), появился вариант списка булгарских правителей, сделанный Х. Френом: "Первым из ханов Булгарии был Туки или Туфи, умерший в 9 г. гиджры (630 по Р. Х.). За ним следовал сын его Айдар, при котором, как говорят, Булгары приняли ислам; он владел 50 лет. После него был Мухаммед-Амин, или как другие утверждают, сын первого Сеид, а потом Сеидов сын Ир, из коих каждый владел по полувеку. После сего принял власть Султан Мурат, а за ним Селим, владевший, как говорят 40 лет. При наследнике же Селима, Ильгаме, монголы напали на Булгарскую землю: Ильгам покорился им, и царство его сделалось областью Чингиз-хана".

К. Фукс представил свой вариант генеалогии булгарских правителей по "одной татарской рукописи": "Въ 9-мъ году Эгиры царствовалъ Айдаръ Ханъ, сынъ Туки Хана. При немъ въ 12-мъ году Эгиры Болгар скіе жители приняли Исламизмъ отъ трехъ пословъ Мухаммедовыхъ. Айдаръ-ханъ владѣлъ престоломъ 56-ть лѣтъ; ему наслѣдовалъ зять его Хандцаль, одинъ изъ трехъ Проповѣдни ковъ Мухаммедовыхъ. По немъ царствовали преемственно: сынъ Хандцала, Махмедъ-Аминь, Бураджъ-Ханъ, Сейдъ-Ханъ и Эмиръ-Ханъ, господствовавшій 50 лѣтъ, Султанъ Муратъ Ханъ, царствовавшій также 50 лѣтъ, Селимъ Ханъ, котораго правленіе продолжалось 40 лѣтъ; ИльхамъХанъ, сынъ предыдущаго, при которомъ жилъ Чингисханъ; Абдулъ-Ханъ, сынъ предыдущаго, царствовавшій 50 лѣтъ, при которомъ Аксакъ-Тимуръ разрушилъ Болгары до основанія. Изъ двухъ сыновей Абдуловыхъ, Алимбекъ основался въ Казани и построилъ въ ней мечети и школы. Сынъ его, Эмиръ-Ханъ царствовалъ 50 лѣтъ, расположился при устьѣ Свіяги, гдѣ правилъ Бурачь Ханъ, и соединившись съ Имамомъ, умеръ. Судя по этому исчисленію Болгарскихъ Хановъ, Абдулъ-Ханъ царствовалъ вскорѣ по вторженіи Монголовъ; но Аксакъ-Тимуръвъ такомъ случаѣ является уже спустя почти сто лѣтъ; — слишкомъ большой скачекъ въ Татарской хронологіи".

Ясно, что генеалогия не имеет ничего общего с реальностью. Если пересчитать время правления, то получится, что четыре хана после Айдар-хана правили более 100 лет. Понятно, что эта генеалогия не имеет ничего общего и явно фантастична. "Одна татарская рукопись" этих авторов явно текст "Таварих-и Булгария" или "Тарих нама-и Булгар" Таджаддина Йалчигула (1805 г.): "От Айдар-хана родился Саид-хан. Айдар-хан и Саид-хан вдвоем царствовали в Булгаре 100 лет. От Саид-хана родился Амир-хан. Он также правил в течение 50 лет. От него родился Султан-Мурад. Он также был царем в Булгаре 50 лет. От него родился Салим-хан, был царем 40 лет. От него родился Илхамхан. В его времена было нашествие Чингиз-хана. Все ханы, придя к нему, дали верноподданническую присягу. От него остался среди народов обычай ставить тамгу, определять каждому его птицу и клич. Закончились слова историй семи книг и после этого слова о том, что мы видели в "Чингиз-наме" и высказываниях старцев, сведущих в делах прошлых и на это уповаем. От Илхам-хана родился Абдулла-хан, 50 лет царствовал в Булгаре. Хромой Тимур разрушил Булгар, не считаясь ни со званием, ни с именем. И 'Абдуллу-хана умертвил. От него остались двое сыновей. Один Алим-бек, другой — Алтунбек. Нашим предком является 'Алим-бек".

Примерно такая же версия булгарской генеалогии читается и в произведении Муслими. По мнению М.А. Усманова все известные списки этого сочинения датируются не ранее 1827 г. и являются перепиской с определенными дополнениями труда Йалчигула.

Если свести все три списка в таблицу, то получается такая картина:

Ясно, что все они так или иначе восходят к сочинению Хисаметдина Йалчигула, а различия в написании имен и некоторые отличия связаны с особенностями использованных рукописей или авторским подходом к переводу. Как бы то ни было, но ясно, что это не разные списки генеалогий булгарских правителей, а один и появился он впервые в труде "Таварих-и Булгария" Т. Йалчигуа.

Следующий вариант генеалогии представил Ш. Марджани: "В истории Хисамуддина сказано, что первым известным нам булгарским правителем является Туки хан, после него следует Айдар хан, который принял Ислам после того, как сподвижники Пророка вылечили его дочь. Однако я сомневаюсь в достоверности этих данных. После него идет Зубайр хан, который с огромным войском дошел до Константинополя… Наверняка, эти события произошли после того, как булгары приняли Ислам". Далее он описывал последовательность правителей Булгарии по той же рукописи с некоторыми добавлениями.

Поскольку для Ш. Марджани было важно собрать все источники, поэтому он включил в список Йалчигула имена Алмыша и его отца, а также Зубайра, который в первоначальном тексте был одним из асхабов Пророка. Интересно, что при всей своей критичности к этому автору ("большая часть сведений, излагаемых в истории Хисамутдина, суть лживые предложения, пустые воображения и чистая ложь"), он все же использовал его сведения по генеалогии булгарских правителей. Трудно сказать, как уживались справедливые критические слова в отношении этого сочинения в целом и использования его по частям.

Дополнения Ш. Марждани связаны с тем, что он пытался сделать список более научным и верифицировать его с помощью других источников. Так, он включил в свой список имена Алмыша (Алмаса) и его отца Шельги (Силки) из "Записки" Ибн Фадлана, известных ему по переводам Ибн Йакута трудов Х. Френа и А.Я. Гаркави, а также прочтения имен на монетах с булгарской чеканкой, изданных Х. Френом и П.С. Савельевым (Ахмад, Талиб и Мумин). Но Марджани подходит творчески к своему именнику. Сопоставив имя Талиба ибн Ахмада с примерной датой его монет (940-е гг.) он предположил, видимо, что его отец Ахмед вполне мог совершить хадж и побывать в Багдаде в 332 г.х. Проблема только в том, что ал-Мас'уди не называет этого булгарского вельможу, сына правителя (возможно, Алмыша) по имени. Имя Шамгуна он взял из какого-то неизвестного источника, Булат-Тимура добавил из русских летописей, хотя он не был ханом.

Сравнение списков булгарских правителей показывает, что генеалогия, представленная Ш. Марджани, являет собой не простой пересказ генеалогии из рукописи Таджетдина Йалчигула, а дополнение его именами из других исторических источников, хотя не обошлось без ошибок — появились некий легендарный Шамгун и Ахмад (вполне возможная ошибка чтения имени с саманидской чеканки, поскольку булгарский правитель с этим именем неизвестен.

В этой связи возникает закономерный вопрос о релевантности самого исходного списка булгарских правителей, составленного Таджаддином Йалчигулом и его возможных источниках. Вопрос этот со всей серьезностью изучил академик М.А. Усманов, дав этому сочинению исчерпывающую источниковедческую характеристику. Если изложить этот анализ кратко, то он будет примерно таким: все, что в произведении более-менее правильно, является пересказом трудов восточных авторов XV—XVII вв., хотя и этот пересказ не всегда корректен, а то, что новое и неизвестное в других источниках, скорее всего плод каких-то смутных преданий, переработанных или сочиненных самим автором. Там, где удается понять, откуда он черпал сведения, они искажены, причем автор плохо знает литературу или часто просто ее искажает: "невероятная фантастичность генеалогий Т. Йалчигула и абсолютная негодность его сведений в источниковедческом плане весьма очевидны". Особенно вольно он обращается с датами. Например, он придумывает биографию поэта XIII в. Кул Гали, наделяя его 200 годами жизни. Особо следует подчеркнуть, что ссылка Т. Йалчигула на некую турецкую рукопись, якобы содержавшую сведения о приходе этих асхабов Пророка, свидетельствует о том, что с именами и датами этот автор обращался очень вольно, в стиле раннесредневековой, а не критической историографии.

То, что он давал какую-то "новую" информацию в условиях ее дефицита, видимо, подкупило Ш. Марджани, который, несмотря на свое критическое отношение к трудам предшественника ("бесспорные ошибки, позорная ложь и искажения событий"), все же использовал "родословие булгарских ханов" Т. Йалчигула, тем самым невольно осветив своим авторитетом его сомнительные фантазии.

Но он оказался отнюдь не последним, кто решил "расширить" источниковедческую базу истории Булгарии этими сведениями. Испытывая очевидный дефицит источников для написания полноценной и "живой" истории, некоторые профессиональные историки обратились к трудам историков прошлого, чтобы восполнить этот недостаток. "Именник" Ш. Марджани не мог оставить их равнодушными, превратившись в главный источник сведений о правителях булгарской эпохи. Первым на этот скользкий путь ступили Б.Д. Греков и Н.Ф. Калинин, представив полное и развернутое описание "Родословной булгарских эмиров" в своей обобщающей статье. В нем соединены все списки (Френа, Фукса и Марджани), которые авторы приняли за разные источники. К сожалению, они не поняли, что все три автора ссылаются на один и тот же текст, и искажения в их тексте происходят из-за особенностей рукописей и их понимания прочтения имен. В результате получился довольно странный именник, из которого выпали избыточные имена, вписанные туда Ш. Марджани (Шамгун, Ахмед), но добавились известные по монетному чекану имена (Микаиль, Наср ибн Ахмед, Талиб, Мумин). Самое забавное, что оба этих маститых историка посчитали нужным включить в список имена Туки и Айдара, а также асхаба Пророка Хандзаля, Забира ибн Айдара и Мухаммада-Эмина ибн Айдара, живших, якобы, в VII в.

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То есть критики источника они не проводили никакой, ограничившись сравнением и сопоставлением вариантов одного и того же списка, что закономерно привело их к мысли, что они взаимно подтверждают общую родословную. Впрочем, позднее они, очевидно, отказались от этого списка. Так, он выпал из оборота науки на полвека, пока не был возрожден в книге профессора А.Х. Халикова, который причудливо объединил сведения именника Ш. Марджани, опираясь на обобщение Грекова — Калинина, а также добавил в него имена булгарских правителей из монетных легенд и даже данные "Именника болгарских царей". В результате получилась довольно причудливая смесь разнородных и разноплановых данных, где строгий анализ соседствовал с откровенными фантазиями и включал болгарских правителей от Аттилы до Айдар-хана и от него до Алимбека и Галим-бека.

Творчески использовали эту схему для "Истории татар" Ф.Ш. Хузин и А.З. Нигамаев, соединив родословие Т. Йалчигула (через посредство Ш. Марджани и А.Х. Халикова) со сведениями целого ряда других источников, прежде всего, нумизматических, они создали схему династии булгарских правителей. Убрав излишества в виде правителей гуннов и болгар, а также откровенно легендарных персонажей, типа Айдар-хана, они чуть упростили схему А.Х. Халикова, попытавшись придать ей толику научности. К сожалению, авторы не раскрыли ни соображения, по которым включили то или иное имя, не объяснили источники своих сведений, поэтому о логике авторов можно только догадываться. По сути дела, они просто чуть модернизировали схему А.Х. Халикова, убрав наиболее одиозные имена, но это не придало их схеме научности. Поскольку сам материал был изначально основан на фантазиях, но меры косметического вмешательства в попытках придать ей научность оказались неудачными. Наоборот, стали еще более заметны изъяны в логике и недостатки источниковедческого анализа представленных материалов. В целом это можно признать тупиком в изучении родословной булгарских правителей.

По сути дела, в этом списке булгарских правителей мы имеем набор выдумок автора начала XIX в., механически соединенных с фантазиями историка XXI в., с добавлением некоторых дополнительных сведений. На практике это выглядит как объединение сведений о булгарских правителях, полученных на основе нумизматики с легендарной (а проще сказать фантастической) генеалогией (причем не материалов Т. Йалчигула или Ш. Марджани), "реконструированной" Б.Д. Грековым и Н.Ф. Калининым. В результате получилась нелепая наукообразная схема, не имеющая с фактами истории ничего общего.

Например, родоначальником династии правителей назван некий Тегин, о котором ничего не известно. Имя его возникло из сомнительного чтения Р.Р. Фасмера, поддержанного позднее А.Г. Мухамадиевым, о наличии чекана монет с именем Абдаллаха ибн Тегина, хотя другие нумизматы отвергают принадлежность этих монет к чекану Булгарии. Иными словами, эта часть генеалогии авторами, вслед за А.Г. Мухамадиевым, реконструируется на том основании, что отец Алмыша Шельги (Силки, Шилки) якобы уже имел арабское имя Абдаллах и уже чеканил свои монеты. Однако, если мы обратимся к фактам, а именно, к тексту "Записки" Ибн Фадлана, то без труда обнаружим, что никаких арабских имен у Алмыша и его отца просто не было, и они были получены во время беседы с самим Ибн Фадланом: "До моего прибытия на минбаре [Алмыша] уже провозглашали за него [следующую] хутбу: "Аллах, храни правителя Йалтавара, царя Булгара!" Я сказал ему: — Поистине, царь — это Аллах. На минбаре нельзя называть этим именем никого, кроме Него, великого и всемогущего. Твой господин, повелитель верующих, в отношении самого себя довольствуется тем, что на его минбарах на Востоке и на Западе провозглашают: "Аллах, храни раба твоего и наместника твоего Джафара, имама, ал-Муктадир би-ллаха, повелителя верующих!" Так же [поступали] и его предшественникихалифы. … Царь сказал мне: — Как подобает провозглашать хутбу за меня? Я ответил: — [Упоминая] твое имя и имя твоего отца. Он сказал: — Но отец мой был неверным, я не хочу упоминать его имени на минбаре. Я и сам [был неверным], и я не хочу, чтобы произносилось имя, которое я носил, будучи неверным. А каково имя моего господина, повелителя верующих? Я ответил: — Джафар. Он спросил: — Можно ли мне взять его имя? Я ответил: — Да. Он сказал: — [Тогда] я беру себе имя Джафар, а именем моего отца [будет] Абдаллах. Дай [знать] об этом хатибу. Я выполнил [приказание], и хатиб стал провозглашать за него [следующую] хутбу: "Аллах, храни раба твоего Джафара ибн Абдаллаха, правителя Булгара, клиента повелителя верующих!" (выделение текста — И.И.).

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Эта длинная цитата нужна, чтобы четко и без лишних слов показать, что никакого мусульманского имени не было ни у Алмыша, тем более ни у его отца. Все измышления об обратном не имеют никакой ценности, пока не будут опираться на серьезные и веские основания. Пока же это выглядит как попытка доказать одно предположение (отнесение монет с Абдаллаха ибн Тегина к булгарскому чекану) другим еще более спорным (что Шельги уже давно принял ислам и носил имя Абдаллах, а Алмыш ломал перед багдадскими послами дешевую комедию). Скорее можно предположить, что монеты с не очень понятным титулом и именем, который А.Г. Мухамадиев читал как "Эмир Биляр", а ведущие нумизматы — "Эмир Барсал" или "Эмир Барман", а вероятно "Эмир балтавар", знаменовали начальный этап чеканки булгарских монет от имени Шельги или Алмыша.

Большую сложность представляет часть генеалогии, которая основана на монетном чекане. Хотя этот вопрос достаточно разработан нумизматами, но и здесь авторы смогли сказать свои слова, "придумав" Алмышу двух сыновей, которые неизвестны мировой истории. Разумеется, исходя из чеканки монет от имени Наср ибн Ахмеда и Талиба ибн Ахмеда, а также Мумина ибн Хасана, можно предположить, что Ахмед и Хасан являются сыновьями Алмыша. Но с такой же степенью убедительности можно считать, что они являются его братьями или даже кем-то из четырех племенных правителей. Возможность еще не дает оснований для действительности. Составление строгой научной генеалогии все же требует более серьезных обоснований, чем вероятность и личная убежденность.

Но эта часть генеалогии хотя бы имеет под собой какую-то логику и некоторые формальные основания. Но то, что авторы делают с генеалогией булгарских правителей далее, иначе, чем вопиющим непрофессионализмом и околонаучным хулиганством назвать нельзя. Стремясь "посадить" в свой список фантазии начала XIX в., описанные Т. Йалчигулом, они безжалостно разрывают его на части, не принимая во внимание логику (какой бы она ни была у автора позапрошлого века) и последовательность имен, наделяют правителей поистине "мафусаиловым веком", следуя в этом за фантазиями татарского краеведа. Однако то, что еще можно было понять и простить человеку с богословским образованием и средневековым стилем мышления, историкам XXI в. делать недопустимо.

Так, стремясь привязать фантазии Т. Йалчигула к реальной генеалогии, делают, без каких-либо пристойных оснований, мифического Хайдара сыном Мумина ибн Хасана. Они не принимают во внимание, что Хайдар в исторической картине мира Т. Йалчигула был одним из трех асхабов Пророка, который стал зятем Айдар-хана и отцом Мухаммел-Амин-хана, но о том, что он правил сам, сведений нет, хотя авторы наделяют его титулом (блтывар) и четко датируют его правление концом X в. Кроме того, они, исходя из каких-то своих непонятных соображений, отказывают в отцовстве Айдар-хану и называют Сагида сыном Хайдара, тогда как у Т. Йалчигула четко сказано, что "От Айдар-хана родился Саид-хан. Айдар-хан и Саид-хан вдвоем царствовали в Булгаре 100 лет. От Саид-хана родился Амир-хан. Он также правил в течение 50 лет". А вот Барадж прокрался в эту генеалогию из списка К. Фукса и в других генеалогиях неизвестен, но авторы XXI в. наделяют его правлением в конце XI в. А вот Амир-хан (или Ир-хан) из всех ранних генеалоги почему-то выпал, а на его место попал Ибрахим из генеалогии Ш. Марджани, который был авторами наделен порядковым номером II (это они, видимо, посчитали важной новацией) и даже четкими сроками правления (середина XII в. — 1164 (1180) гг.), хотя если следовать хронологии Т. Йалчигула, он должен был начать править ранее 1096 г.

Одним словом, данная генеалогия являет собой беззастенчивое манипулирование именами и датами без всяких оснований и без оглядки даже на татарскую традицию, коль скоро они ее берут в качестве основания для своей реконструкции. По сути, эта генеалогия является типологически тем же домодерновым родословием с тем же научным инструментарием и крайним субъективизмом, только описанным авторами XXI в.

Правители Булгарии

Как бы то ни было, но список правителей в Булгарии, можно составить на основе имеющихся источников, особенно при обобщении данных нумизматики и соответствующих письменных источников.

1. Шилки (Шельги, Силки). Конец IX в., после смерти был объявлен мусульманином и назван Абдаллахом.

О нем известно только из сообщения Ибн Фадлана и только из отчества Алмыша. Предполагается, что именно при нем начались объединение булгар и борьба за независимость от хазар. Никаких реальных сведений о нем не сохранилось.

2. Алмыш (Алмуш, Алмас, Алмашин). 910-е — 920-е гг.

Первое известие о нем сохранил Ибн Фадлан, написавший, что в Багдад пришло "посольство Алмыша ибн Шельги Йельтавара, царя сакалиба (т. е. булгар) к повелителю верующих ал-Муктадиру. Об этом же правителе писал Ибн Русте: "Царь Булгар, Алмуш (или Алмас) по имени, исповедует ислам". Носил титул "йельтавара" или "ельтебера / ильтебера". По мнению арабиста О.И. Смирновой, имя Алмыш могло быть тронным тюркским именем-титулом "Al-Almush / Ильалмыш", т. е. "покоритель народа". После прихода в Булгарию багдадского посольства принимает мусульманское имя Джафар ибн Абдаллаха. От этого имени начинает чеканку собственных монет под этим именем. Скорее всего, это был просто надчекан саманидских и аббасидских монет с сохранением имен халифа ал-Муктафи (902—908), саманидского эмира Исмаила ибн Ахмеда (892—907) и других. Даты правления неизвестны. Очевидно, 910-е — 920-е гг.

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3. Микаил ибн Джафар. 930-е гг.

Известен по монетам, чеканенным в Болгаре, но, видимо, более ранние выпуски продолжали надчеканивать саманидские дирхемы с местом чеканки в Самарканде, аш-Шаше, Нисабуре, Балхе и разными годами (920-е гг.). Время правления и деятельность неизвестны.

4. Абдаллах ибн Микаил. 950-е — 960-е гг.

Известно 16 дирхемов монет, чеканенных в Болгаре, и еще две неопределенного места чеканки. Датировка этих монет по данным С.А. Яниной была определена как 336 г. х./ 947/8 г. Но современные исследования Г. Рисплинга, Т. Нунена и Р. Ковалева определяют время их чеканки как 957/58 (10 монет) и 958/59 (8). Монеты его чеканились с именем халифа ал-Мустакфи (944—946 гг.). На этих монетах зафиксирована тамга в виде крестовидного трезубца.

5. Ахмад. 930-е ?

Монеты с его именем неизвестны. Но последующие правители указывали его имя в качестве отца. Возможно, являлся каким-то родственником Микаилу ибн Джафару или Абдаллаху ибн Микаилу. Неизвестно правил он или был одним из наследников престола. Возможно, родоначальник династии, правившей в Суваре.

6. Талиб ибн Ахмед. 950-е — 960-е гг.

Один из правителей, выпустивший несколько видов монет. Всего выявлено 185 монет, выпущенных от имени этого правителя в Суваре. Все они чеканились под разными годами 949/50 (149), 958/59 (35) и 959/60 (1).

7. Мумин ибн Ахмад (Сувар). 980-е гг.

Известно 18 дирхемов (и 7 неопределенные) его монет, чеканенных в Суваре с датами: 972/73 (4), 975/76 (3), 976/77 (15). Часть этих монет С.А. Янина датировала, как 366—376 г. х. / 976—987 г. Определенно он был братом Талиба и продолжал вслед за ним править в Суваре. Впервые на его монетах появляется отдельная тамга в виде лежащей буквы "Т" с косой чертой, выходящей из середины ножки углом к перекладине.

8. Мумин ибн ал-Хасан. 980-е — 990-е гг.

Всего монет с именем этого правителя, чеканенных в Болгаре с именем халифа ат-Таи, обнаружено 25 (и 3 неопределенные), с датировкой 970/71 (3), 973/74 (1) 975/76 (1), 976/77 (22) и 986/87 (1). Непонятно в каких родственных отношениях он был с другими Джафаридами. На его монетах впервые появилась тамга в виде перевернутой буквы "А" (А-тамга", ставшая с этого времени символом власти булгарских правителей).

9. Абд'ар-Рахман ибн Мумин. 990-е гг.

Известен по монете, датированной 387 г. х./997/998 г., место чеканки которой не определено, хотя, скорее всего, Болгар. Родственные связи этого правителя неизвестны, но можно предполагать, что это мог быть Мумин ибн ал-Хасан.

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10. Мухаммад ибн Балтавар (эльтебер). 1000-е гг.

Точное время правления неизвестно. Скорее всего, правил в Болгаре. Известен из сообщения алБейхаки.

11. Абу Исхак Ибрахим (Болгар). 1024/25 г.

Правил в Болгаре. Известен дипломатическими и религиозными контактами с Хорасаном, передав средства на строительство мечетей в области Нишапура.

13. Исхак. 1030-е гг.

Очевидно, сын и наследник Ибрахима. Сведений о его правлении не сохранилось.

Иными словами, по данным письменных и нумизматических источников можно выявить несколько генеалогических цепочек. Первая из них включает Шилки (отца Алмыша), Алмыша (Джафара), его сына Микаила и внука Абдаллаха. Для этой ветви династии зафиксирована тамга с крестовидным трезубцем. Все они связаны с владением городом Болгаром и обширной территорией в 910—960-е гг. Другая цепочка включает Ахмеда и его сыновей Талиба (960-е гг.) и Мумина (80-е гг.) и связана с Суваром и его округой. Возможно, она имела связи с династией Джафаридов, но связь эта неизвестна. На этих монетах появляется отдельная тамга в виде лежащей буквы "Т" с косой чертой, выходящей из середины ножки углом к перекладине, позднее зафиксирована на гончарных клеймах.

Еще одна цепочка связана с именем ал-Хасана (предположительно какая-то ветвь Джафаридов и Абдаллаха), сын которого Мумин правил в Болгаре (980—990-е гг.), а его наследником, возможно, был Абд'ар-Рахман (990-е гг.). С этой ветвью правящей династии связана так называемая "А-тамга", широко распространенная в последующие века. Возможно с этой ветвью династии связана генеалогическая цепочка от Мухаммада (начало XI в.) и его сына Абу Исхака Ибрахима (1024/25 г.).