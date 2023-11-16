Тело экс-участника "Би-2" Николая Плявина нашли в съемной московской квартире

В Москве нашли тело бывшего участника групп "Би-2" и "Дюна" Николая Плявина, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Ему было 64 года. По данным агентства, музыканта нашли в съемной квартире на Фестивальной улице. "Предварительно, смерть не является криминальной. Точная причина устанавливается", - сказал источник ТАСС. Тело Плявина отправили на судебно-медицинскую экспертизу. РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что 15 ноября тело музыканта обнаружил его сын. Точную дату смерти устанавливают, по предварительным данным, Плявин скончался 14 ноября. "Последний месяц Николай чувствовал себя плохо, ему три раза вызывали скорую. Жаловался на головокружения, иногда не мог сам открыть дверь или налить себе воды", - сообщает источник РЕН ТВ. По данным издания, в начале ноября музыканту стало так плохо, что он был не в состоянии открыть дверь бригаде скорой медицинской помощи. Тогда на место приехал его сын и впустил медиков. Плявину потребовалась госпитализация. Он провел все ноябрьские праздники в больнице, после чего снова вернулся домой. "В последний раз 1 или 2 ноября все повторилось. Сын приехал, а у квартиры "скорая" и полиция — не могли войти, потому Плявин встать не мог с кровати, чтобы открыть. Сын открыл, все вошли", — рассказал источник "Известиям". По данным издания, именно сын настоял на госпитализации отца, так как музыкант жаловался на головокружение, невозможность встать, попить, открыть дверь и что-либо сделать. До этого бригада скорой помощи проводила необходимые процедуры и давала Плявину лекарства, но его состояние не улучшилось. После выписки из больницы сын отвез музыканта домой. Последний раз он связывался с отцом 10 ноября. "Известия" пишут, что 15 ноября сын несколько раз звонил музыканту на мобильный телефон, но он не отвечал. Тогда мужчина отправился к отцу домой и обнаружил его в луже крови, он уже не дышал. Плявин до последних дней играл в группах Николай Плявин стал известным благодаря участию в рок-группах, он был клавишником и ударником. Музыкант не давал интервью, предпочитая не распространяться о своей личной жизни и хобби, поэтому известно о нем мало. Плявин родился 6 июня 1959 года. Он с детства увлекался музыкой и даже получил профессиональное музыкальное образование. Свое предпочтение он отдал року и вступил в несколько рок-групп. Плявин играл в группах "Би-2", "Дюне" и малоизвестной "Кукурузе". Также он сотрудничал со многими известными музыкантами, например, с Виктором Зинчуком и Евгением Осиным. Особую известность Плявин приобрел, играя в "Би-2" с 1999 по 2006 годы. У Плявина был брат Александр. Он также был профессиональным музыкантом, они часто выступали вместе. В 2002 году мужчина присоединился к группе "Би-2" и пробыл там четыре года. Братья вместе участвовали в записи альбомов "Мяу кисс ми" (2001) и Иnoмарки (2004). В них вошли песни, которые стали хитами: "Моя любовь", "Мой рок-н-ролл", "Зажигать", "Последний герой" и "Скользкие улицы". В 2014 году Александр Плявин умер, заболев раком. "С глубоким сожалением мы узнали о смерти нашего друга и бывшего коллеги, Александра Плявина, игравшего в группе "Би-2" на бас-гитаре с 2002 по 2006 год. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра. Трудно поверить, что его больше нет...", – написала группа "Би-2" в соцсетях в 2014 году. Николай Плявин до последних дней занимался музыкой и сотрудничал с российскими рок-группами.