Как природа помогла выжить народу ульчи на Дальнем Востоке

Представители малочисленного народа ульчи проживают на территории Дальнего Востока.

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Эта народность была сформирована в результате сложной этнической истории, которая отразилась на многовековых контактах ульчей с нанайцами, орочами, удэгейцами, нивхи и негидальцами.

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Что известно об ульчах, чем они занимаются и где проживают – в материале «ФедералПресс».

Где проживают

Всего в мире насчитывается около трех тысяч представителей народа ульчи. В России они проживают в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Санкт-Петербурге, Приморском и Камчатском краях.

Известно, что в XIX веке представители этого народа обитали вдоль реки Амур, между селениями Ухта и Кульгу, по протокам Амура, озерам Дуди, Кузи и Удыль.

РИА "ФедералПресс"

Язык

Ульчский язык относится к тунгусо-маньчжурской группе алтайской языковой семьи и входит в амурскую ветвь. Он также включает в себя диалекты древней алтайской лексики ороков и нанайцев.

Ульчи стали обучаться грамоте в начале XX века. Примечательно, что отдельной для них письменности не было, поэтому обучение проходило на родственном нанайском языке.

Одежда

Традиционно женщины занимались орнаментацией одежды и обуви, вышивали на одежде цветными нитками и подшейным волосом оленя. Халаты, изготовленные из рыбьей кожи, раскрашивали и расписывали. А вот праздничную одежду отделывали меховой разноцветной мозаикой. Орнамент представляет собой кривые линии, большое количество спиралей и завитков. Опытные мастерицы обладают огромной фантазией и никогда не повторяют узоры. Иногда на отделку одной вещи может потребоваться несколько месяцев.

РИА "ФедералПресс"

Украшалась не только одежда, но и обувь, которая получала свое название в зависимости от украшений. Всего у ульчей было несколько десятков видов обуви.

Традиционная одежда ульчей – это халаты из рыбьей кожи. Мужские называются «хэтэ», женские – «арми». Халаты ничем не отличаются по крою, только подолы женских украшаются металлическими бляшками в один ряд. На праздничную одежду, в область спины, рукодельницы нашивали разноцветные аппликации.

Нижняя мужская одежда представляла собой короткие штаны, которые едва доходили до бедер. Женщины носили штаны с четырехугольным нагрудником без украшений. Под халат надевали длинные нагрудники – от шеи до колен, богато украшенные вышивкой из бисера, бусин, а также украшенные резными бляхами из металла. Ноговицы шили из рыбьей кожи и ткани, зимние набивали ватой. Для охотников их делали из шкур оленя и собаки.

Одежду дополняли кожаными и плетеными из разноцветных нитей поясами. На праздники женщины надевали пелерины из ткани или меха, круглые съемные воротники, украшали рукава богатым орнаментом.

РИА "ФедералПресс"

Головные уборы шили из ткани и меха, оленьих или собачьих шкур. Женские зимние шапки делали из меха рыси со стоячими на макушке ушками животного, сзади вшивали хвостик. Шапки для охотников, которые называются «порогдо», шили из нерпы или белых собачьих камусов.

Образ жизни

Традиционный образ жизни ульчей – оседлый. История некоторых поселений насчитывает десятки и сотни лет.

Основой хозяйства был промысел, где ведущее место занимало рыболовство. Также занимались охотой на морских животных и таежным промыслом.

Рыболовство давало ульчам не только пищу, но и одежду, обувь и материалы для утвари.

Охотились на пушного зверя, лису, выдру, белку, но особый интерес представлял соболь, которого продавали русским и китайским торговцам. Круглый год охотились на оленя и лося. Также собирали грибы, ягоды и различные травы.

Передвигались ульчи на нартах, которые запрягали ездовыми собаками. Примечательно, что в каждой семье ульчей держали по 2–3 собачьи упряжки (10–12 собак в каждой).

Женщины уделяли внимание прикладному искусству. Так, на обуви, одежде и берестяной утвари они вышивали узоры, плели корзины, циновки и делали ритуальные колчаны для стрел.

В семьях было разделение труда. Например, осенью и летом женщины часто управляли лодками, делали заготовки из рыбы на зиму, сухой корм для собак и жирный порошок септулу. Занимались собирательством, обработкой шкур и кожи, шили обувь и одежду.

В это время мужчины рубили деревья для постройки жилищ и лодок, помогали женщинам в заготовке бересты, занимались кузнечеством. Из старых японских и китайских инструментов они ковали ножи, копья, остроги и наконечники для стрел. Рукоятки для ножей и игольники мастерили из костей животных.

При помощи веретена из дикой конопли и крапивы изготавливали нитки, а из коры растений и тальника делали веревки для сетей.

В XX веке ульчи научились сажать картофель и засаливать рыбу.

Где жили

Традиционным зимним жилищем народа был бревенчатый однокамерный дом хагду без перегородок. Каркас жилища был столбовой, полы земляные. Внутри дома между опорными центральными столбами делали невысокий помост уйчэу, где зимой кормили собак. Во время медвежьего праздника на этом месте снимали помост и привязывали медведя.

РИА "ФедералПресс"

В домах делали по два очага – огонь таежного бога и огонь водяного бога. Дым проходил по низким канам и согревал их, затем выходил из вертикальной трубы в 3–4 метрах от дома. Под влиянием русских в XX веке ульчи начали строить срубные дома. Сначала в них было традиционное отопление.

Рядом с зимними селениями строили хозяйственные постройки на сваях: срубные амбары, вешалки для сушки юколы, которые делали с навесом и открытыми.

Строили на сваях и летние жилища. Задняя половина была в виде сруба, там хранились вещи семьи и все имущество. Передняя жилая часть строилась из плах. В этой части ульчи летом спали на нарах из досок, коптили над небольшим очагом рыбу и зимой хранили юколу.

Летом во время промысла жили в четырехугольных жилищах квадратной формы, крытых двускатной крышей, с очагом в центре. В местах же морской охоты возводили постройки конической формы, крытые полотнищами из рыбьей кожи. Жилища на рыбалках были в основном двускатной формы или полуцилиндрической. Во время зимнего промысла в тайге строили дома лангали из плах с двумя параллельными матицами.

Религия

Для ульчей религиозные верования играли большую роль в жизни. Традиционно это был шаманизм и анимизм. Например, рождение и смерть человека сопровождались множеством магических обрядов. Народ верил, что в тайге, воде и любом другом месте жили духи и боги. Весь мир ульчи делили на Верхний бакт, Средний и Подземный, куда души умерших уходили и жили там обычной жизнью. Молились различным богам, в случае болезни обращались к звездам и солнцу. Важными были для ульчей сферы, которым они поклонялись, приносили жертвы и угощения, старались не обижать.

Также у всех шаманов были свои духи-помощники, которые переходили по наследству. Шаманы лечили больных, сохраняли души младенцев, которые держали в убежище – дюасу. Это потусторонние хранилища, особые у каждого шамана.

Традиции

Среди важных правил у ульчей – гостеприимство и взаимопомощь. Все конфликты решались на межродовом суде, где в качестве судьи приглашался человек из нейтрального рода.

Перед свадьбой отец невесты ходил в тайгу, где молился духу хозяина Земли, чтобы его дочь была счастлива. Он угощал духа особой пищей, которой потом кормил новобрачных. Символический смысл придавали и угощениям невесты в доме жениха. Пищу эту она должна была приготовить дома на огне ее отца и накормить новых родных.

Умерших хоронили с проведением обрядов в наземных захоронениях в виде срубных домов для гробов. Детей в возрасте до двух лет хоронили на ветках деревьев. Соблюдали этот обычай вплоть до XX века.

После похорон проводили малые поминки, через год – большие. Последние поминки (каса) проводились с участием большого амана касата. Особые обряды соблюдались при погребении утонувших.

РИА "ФедералПресс"

Сохранить все традиции

На протяжении десяти лет Марина Одзял возглавляет Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера Ульчинского района Хабаровского края. Именно по ее инициативе была создана целая серия учебников нивхского и ульчинского языков, разработаны мобильные приложения, которые помогают учить язык, а также ульчинская клавиатура. О важности сохранения родного языка, о ценностях молодежи Марина рассказала в интервью «ФедералПресс».

Какие традиции вашего народа соблюдаются до сих пор?

— Практически все, у нас традиционный образ жизни – хозяйственный, рыболовство. Понятно, что сегодня у нас проблемы в этой области, которые мы решаем в том числе и на крупных форумах, например, ВЭФ. Потому что сохранение культур, языков – основы жизни. Например, для нас обязательным является рыболовство, чтобы наш этнос продолжал жить и интегрировался в современные условия.

Как приобщаете к этому молодежь?

— Молодежь у нас вся активная. Район нашего проживания – сельская местность, у нас там нет городских поселений, и ребята с детства понимают, что это жизненно необходимо. У нас прекрасные коллективы, есть школа искусств, которую ежегодно заканчивают 105 учеников. Самое компактное место проживания моего народа – села Булава, где я родилась. С нашего языка название переводится как «Посох Шамана». И когда мы живем у себя на родине, мы каждый день сталкиваемся с традициями своего народа – не только поем или обучаемся родному языку в школе.

Расскажите про школу искусств, что в ней уникального?

— Она работает по уникальным программам традиционного декоративного прикладного искусства. Наши мастера создали специальные программы, адаптированные для детей. Это занятия резьбой, обработка бересты и рыбьей кожи. Наши ребятишки это все знают. Например, у нас национальные халаты украшаются какими-то элементами из переработанной рыбы – это могут быть косточки. Детские игрушки, которые сами делают, ребята декорируют отходами от рыбьего производства. Но для нас это совсем не отходы, потому что у нас хозяйство совершенно безотходное. Если мы потребляем рыбу, то она у нас поддается полной переработке. Так, из рыбьей кожи мы шьем одежду, делаем украшения, остатками рыбы кормим животных. Ребятишки это все видят с самого детства – как нужно бережно относиться к природе. Это самое важное.

Сейчас у нас поднят престиж родных языков настолько, что в Хабаровском крае обучают родному языку представители русского народа.

РИА "ФедералПресс"

Много человек обучается родному языку?

— В Хабаровском крае ребятишек, которые обучаются в школе и занимаются языками, – более 1200 человек. А у нас 8 народов. Например, ульчинский язык не изучается, как и негидальский. Поэтому у них осталось совершенно мало носителей родного языка. У моего народа ситуация получше, я являюсь инициатором создания линейки учебных методических комплектов и веду сразу две языковые линейки.

Часто используется родной язык в быту?

— К сожалению, нет. Например, я живу с глубоко возрастной мамой, и она иногда забывает, что со мной нужно говорить по-русски, потому что я уже некоторые старые слова, которые у нас уже вышли из обихода, не помню и переспрашиваю. Она со мной разговаривает на родном языке, но это очень здорово, потому что у нее очень мощная основа и это мне помогает в жизни с нашими языковыми активистами.

Есть ли какие-то сложности в сохранении традиция северных народов?

— Мы не можем уйти от современных условий, мы должны интегрироваться и искать какие-то креативные пути, чтобы очень гармонично в это вписывались и традиции, и современность. Кто нам подсказывает в этом? Молодежь.

Например, молодежь сейчас много пользуется различными гаджетами. Вот и у меня в смартфоне установлены два приложения на родном языке. Это была их идея создать приложения, чтобы они у них всегда были под рукой, – разговорник и словарь. Нам удалось реализовать это благодаря грантовым поддержкам. Дети пользуются этим как шпаргалками в школе.

Власти и крупный бизнес неоднократно говорили про поддержку малочисленных народов России, действительно ли она оказывается?