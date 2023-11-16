Самому знаменитому мышонку планеты Микки Маусу исполняется 92 года

У него много друзей, но есть и враги. Ему исполняется 92 года, но он бегает до сих пор, как ребенок. Он покорил всю планету за считанные дни, став любимчиком миллионов, но получил проблемы, сыграв немецкого офицера.

© runews24.ru

Все это - о Микки Маусе, самом знаменитом мышонке планеты, который никогда не постареет.

Видео дня

Сложно поверить, что годом создания Микки Мауса считается 1928-й. Именно в этот период началась его история. Впрочем, обо всем по порядку.

День рождения Микки Мауса и день рождения популярности

Взрослеющий и нестареющий Микки Маус и его многочисленная армия фанатов 18 ноября встречают вот уже 92-й год рождения мышонка. Этот день в 1928 году, когда на экраны вышла премьера мультфильма «Пароходик Вилли», считается датой создания Микки Мауса.

На следующее утро никому неизвестный мышонок с большими ушами проснулся знаменитым. Однако это не было первым появлением на экране Микки. Его дебют случился немного раньше: в немом мультфильме «Безумный самолет», однако зрители его словно проигнорировали. Так день славы совпал с днем рождения Микки Мауса.

runews24.ru

История Микки Мауса и его создателей

Конечно же, Микки Маус исторически связан с Уолтом Диснеем, выдающимся, на весь мир известным мультипликатором и отцом всемирноизвестной Walt Disney Productions, которая за несколько лет стала мощнейшей медиаимперией.

Не сказать, что “рождение” Микки Мауса было случайным, но в во многом оно связано с опрометчивостью Диснея, который бездумно лишился авторских прав на другую звездную надежду тех времен, Кролика Освальда. Ушастого в 1927 году создал партнер Уолта Аб Айверкс, который также серьезно помог и в создании Мики Мауса. Поэтому он также по праву считается соавтором мышонка.

Несмотря на то, что Уолт и Аб возлагали большие надежды на успех своей новой звезды в мультике “Сумасшедший самолет", ему так и не удалось завоевать пламенную симпатию публики. Однако характер и стремление Диснея не позволили ему опустить руки перед этой неудачей. Не угас интерес к творчеству и после второго провала - мультфильма "Страус на галопе", который, увы, также не смог покорить сердца зрителей.

Ситуацию кардинально и на века преломил первый звуковой мультфильм "Пароходик Вилли", в основе которого находится известное произведение Битеастера Китона "Пароход-Билл, младший". Это стало настоящим прорывом в истории Микки Мауса и хитом современности, что вполне логично отправляло произведение во всевозможные топы и рейтинги.

Друзья и знакомые Микки Мауса

runews24.ru

В этом же мультике перед зрителями предстали еще одни будущие звезды и по совместительству друзья (и не очень) звездного мышонка. Это любимица публики, подруга Мики Мауса — милашка Минни Маус. И, конечно же, черный кот Пит, который, кстати, появился на свет раньше своего ушастого врага, хоть и немного в другом виде.

Конечно же, весь мир полюбил и других персонажей империи Микки Мауса. Его чудной и преданный пес Плуто, забавный и хохочущий Гуффи, Майкл и Майло Филдмаус, которые были его племянниками, а также Морти, младший брат. И невозможно не упомянуть знаменитого и сложного приятеля Дональда Дака с его бесчисленными родственниками. Этот персонаж, как все знают, позднее станет самостоятельным персонажем со своими рейтингами и огромной армией поклонников.

Кстати, в истории создания Микки Мауса есть один интересный факт о его внешнем виде: в «Пароходике Вилли» он был без своих знаменитых перчаток. Кто бы мог подумать, что спустя года эта деталь гардероба станет самой настоящей “золотой жилой”.

Итак, перчатки появились на мышонке примерно через год. Так, в 1929 году зрители впервые увидели новинку в “прикиде” Микки. Это произошло в короткометражной ленте «Деревенская опера», которая стала пятой в карьере мыша.

Микки просочился в Россию

Свою роль в популярности Микки Мауса сыграли не только мульфильмы. Большое значение имел такой востребованный формат литературы как комиксы, которые стали выходить с его участием в 30-е годы. Буквально за считанные месяцы они принесли мышонку и сопровождающим его персонажам популярность планетарного масштаба.

Просочились эти комиксы в нулевые и в Россию - тогда каждый ребенок буквально взахлеб читал комиксы с Микки и безудержно собирал вкладыши. А еще стали появляться многочисленные аксессуары, одежда, школьная атрибутика, которые буквально сметали с полок.

Интересные факты из жизни и создания Микки Мауса: