Рыбак поймал гигантского окуня в Новосибирске

Рыбак рассказал, что поздняя осень является лучшим временем года для ловли хищной рыбы. По словам Шестакова, вода в реке становится прозрачная, а рыба активно питается перед наступлением холодов.

«Все свои рекорды ставил именно поздней осенью. Даже ехать далеко не надо, можно половить и в самом городе», — говорит рыбак.

Недавно Шестаков установил личный рекорд — выловил 1,2-килограммового окуня. Кроме того, он поймал двух щук весом 3-4 килограмма и девять судаков. Щук рыбак отпустил, так как они с осени вынашивают икру. Домой он забрал несоколько судаков. Шестаков отметил, что это самая вкусная рыба в реке Обь.