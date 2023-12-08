Кухня бессмертных: чем питаются те, кому за 100

Продолжительность жизни зависит не только от сытости (к примеру, известно, что большинство долгожителей едят не очень много), но и от того, какие продукты употребляют люди. К такому выводу пришли ученые, которых Минздрав привлек для исследования. Чиновникам министерства также хотелось узнать, следуют ли граждане России предписанным нормам питания.

Ученые разочаровали чиновников: предписания Минздрава не выполняются ни в одном из регионов России. Где-то недоедают, где-то переедают. К примеру, на Камчатке, Чукотке и в Сахалинской области потребление рыбы и морепродуктов – выше нормы. А это, как оказалось, тоже вредно. А в Кабардино-Балкарии, Пермском крае и Туве люди недоедают по части рыбы, зато перебарщивают с мясом.

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Почти во всех регионах наблюдается недостаточное потребление овощей и бахчевых, фруктов и ягод. И без «почти», а абсолютно везде замечено избыточное употребление сахара.

Авторы исследования разбили продукты на 10 основных групп: хлебные, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар, мясо, рыба, молочные, яйца, растительное масло. Считается, что если придерживаться норм хотя бы по 7 группам из 10, то продолжительность жизни женщин увеличится на 20%, а у мужчин – даже на треть.

По данным исследователей, лучше всех питается Омская область, а наименее рационально – Чукотка и Москва. В столице отмечается чрезмерное потребление не только сахара, но и соли.

– Злоупотребление солью влияет на продолжительность жизни наиболее существенно, особенно это касается мужчин, – отметила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактики Минздрава Оксана Драпкина. – Избыток соли связан с употреблением мясоколбасных изделий, консервированных продуктов и чипсов.

Тайна особых ингредиентов

Дать конкретные рекомендации – чем питаться, чтобы и после достижения 100-летнего возраста не просто жить, а быть здоровыми и активными, «Свободной Прессе» помог искусственный интеллект.

Мы выбрали для этого нейросеть GPT, потому что она изначально создавалась в Китае для того, чтобы давать кулинарные советы и собирать лучшие авторские кухонные рецепты, к которым прилагались рассказы гурманов о себе.

Обобщение опыта долгожителей показывает, что к блюдам своей кухни все они добавляют одни и те же ингредиетны.

Сравним рацион 122-летней парижанки Луизы Бонны и 107-летней жительницы Нижнего Новгорода Анны Сергеевой. Француженка Бонна ест фрукты, готовит себе овощные салаты, заправляя их оливковым маслом и запивая небольшим количеством красного сухого вина.

Россиянка Сергеева варит борщ, делает картофельное пюре на молоке, любит творог с медом и ягоды, алкоголя не употребляет.

Что в их питании общего? Перед тем, как покушать, обе выходят на прогулку. Сергеева это делает, пока свежесваренный борщ настаивается и слегка остывает, а Бона – прежде, чем подавать салат на стол.

Но это – не единственный ингредиент. Обе дамы склонны к созерцательности: француженка – при ежедневных занятиях йогой, а россиянка – при рисовании пейзажей. Также она пишет иконы. И обе любят ухаживать за садом.

Рацион 109-летней жительницы Казани, учительницы музыки Ольги Михайловой представляет из себя нечто среднее между образами питания парижанки и горьковчанки. Овощи, фрукты, мед, кисломолочные продукты. Из новых для нашего перечня ингридиентов – каша. А вместо йоги или иконописи – игра на фортепьяно.

Рационы мужчин-долгожителей из России отличаются от иностранных тем, что наши парни едят больше сладкого. 103-летний Иван Николаев из Екатеринбурга любит обычные конфеты из магазина, а 101-летний Москвич Владимир Петров предпочитает мед с подмосковной пасеки или ярмарки в Коломенском.

В то же время американец Генри Киссинджер, который прожил 100 лет, 118-летний японец Ясути Накама, 120-летний китаец Чжао Ли Цзин и 104-летний британец Джемима Моррис сладостей не едят вовсе. Слегка выбивается из их ряда 101-летний американец Альфред Смит, который позволяет себе добавить в орехи немного меда.

Про Киссинджера ходит легенда, что он регулярно выписывал себе из России дешевые плавленные сырки знаменитой у нас марки. Якобы в этом тайна его здоровья и бодрости. Говорят даже, что ученые в США специально исследовали одну из посылок на наличие особого вещества в сырках. Но не нашли.

Что же касается общего для всех этих мужчин ингредиента – они увлеченно занимаются политический о общественной жизнью, увлекаются историей и путешествиями.