Как в Советском Союзе создавали самбо?

День самбо отмечают в России. Национальному виду единоборств исполняется 85 лет, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Национальные федерации самбо есть в 97 странах мира. То есть российская борьба популярнее гимнастики или, например, хоккея с шайбой. 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ «О развитии борьбы вольного стиля самбо». Однако свой путь самооборона без оружия начала задолго до этого.

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Василий Ощепков в 1914 году во Владивостоке основал первую в России секцию дзюдо. Попутно он стал разрабатывать свою систему приемов самозащиты, которая вошла в первый комплекс ГТО 1931 года. Параллельно свою работу по созданию собственного советского вида единоборств вел Анатолий Харлампиев, который собирал приемы из национальных видов боевых искусств. Свою систему самозащиты на основе джиу-джитсу в тот же период создавал Виктор Спиридонов. Всех троих называют «отцами основателями» самбо.

«В Японии преподается дзюдо в школах, в Корее – тхэквондо, в Америке – американский футбол, а у нас самбо. Это один из немногих видов спорта, который зародился в нашей стране. Поэтому, я думаю, все за это и взялись», – рассказал тренер по самбо Петр Кретов.

Определяющим в развитии самбо часто называют знакомство и последующую дружбу Ощепкова с Харлампиевым. После этого Анатолий Аркадьевич стал ездить по регионам, республикам Кавказа и Азии. Осваивал национальные виды единоборств и их приемы, сам участвовал в поединках. Грузинская чидаоба, армянская борьба кох, таджикская гуштингири, азербайджанский гюлеш и другие легли в основу самбо.

Самбо в СССР входило в пятерку самых популярных видов спорта по числу занимающихся и уж точно было самым популярным единоборством.

В настоящее время самбо имеет два главных направления: спортивное и боевое. Для первого характерны демонстрация бросковой техники и техники болевых приемов. В боевом же основная задача – максимально эффективно и быстро лишить соперника возможности сопротивляться. Это контактный и жесткий вид единоборств. Долгое время боевой раздел был доступен только силовым структура страны.