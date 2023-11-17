Как проходят съемки «Модного приговора» на самом деле

Почти 20 лет «Модный приговор» учит россиянок тому, как правильно одеваться. Через него прошли сотни женщин, чьим внешним видом были недовольны их друзья и родственники.

© Социальные сети

Усилиями стилистов передачи простых россиянок превращают в настоящих кинодив. Им меняют прически, умело наносят макияж и подбирают новый образ. Однако реальность оказывается куда прозаичнее.

Видео дня

Рассказываем, как на самом деле проходят съемки культовой программы про стиль и красоту на федеральном телеканале.

Ведущие

Экранный Александр Васильев мало чем отличается от того, какой он в жизни. В сети пишут, что, приходя на съемки, он тут же начинает комментировать сочетания в одежде. Ассистентам не всегда до конца понятно, к кому конкретно он обращается, однако все к этому уже давно привыкли.

Эвелина Хромченко, заверяют очевидцы, в действительности ведет себя похожим образом, что и на экране. Теледива тщательно готовится к съемкам, составляя новый образ. Однако не обходится без помощи личного ассистента. По словам очевидцев, помощница внимательно следит за тем, в каком виде предстанет журналистка. Доходит до того, что приходится самостоятельно подтягивать брюки блондинки.

Студия

За почти два десятка лет зрители успели привыкнуть к мысли, что «Модный приговор» снимается в просторной студии. На самом же деле она крохотная. Подиум начинается в гримерке, где переодеваются героини программы. Ведет он к простому зеркалу, в которое они смотрятся впервые после смены имиджа.

«Трон» Александра Васильева занимает львиную долю пространства. Место Эвелины Хромченко расположено совсем рядом с ним.

Героини

Участниц первых выпусков организаторы искали среди знакомых и на улице. Сегодня в редакцию передачи приходят сотни заявок на преображение, но далеко не все они получают одобрение. В сети пишут, что существует жесткий отбор. Героиня шоу должна иметь за плечами интересную историю и действительно не иметь вкуса. Если в передачу придет хорошо одетая женщина, интересного сюжета не получится.

Социальные сети

Конечно, редакторы ведут охоту за персонами с наиболее необычной судьбой. Бывает, что они даже берут девушек с выдуманной биографией. Одна из таких якобы работала в секс-шопе. Согласно легенде, бедолага даже в магазин ходила в «корпоративной» одежде. Эту биографию придумала женщине ее подруга-сценаристка.

Одежда

В передаче заверяют, что стилисты используют исключительно брендовую одежду. Однако очевидцы событий считают, что это не так.

В интернете пишут, что одежда, в которую переодевают девушек, не имеет никакого отношения к высокой моде. Ее стоимость не так высока, как многие думают. А вот реакция на преображение у девушек вполне реальная. Дело в том, что при переодевании им закрывают глаза повязкой, чтобы добиться более реалистичных эмоций на камеру.

Социальные сети