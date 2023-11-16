Блогер раскрыл отношение местных на Аляске к России

Известный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал на Аляске и раскрыл отношение местных жителей к России.

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В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он рассказал, что жители американского штата бережно относятся к российской истории, а некоторые из них знают русский язык.

«К российской истории здесь относятся довольно бережно», — отметил блогер.

Варламов также пообщался с жителями Аляски и узнал, как они относятся к России.

«Я знаю, что это очень большая страна, знаю, что там много нефти, еще я могу предположить, что народ в России суровый и очень выносливый, и никакая непогода им не помеха», — ответил на вопрос блогера полевой геолог Пол Дэвис.

Владелица туристического сервиса на Аляске Ника, жившая в России, также отметила, что местные жители положительно относятся к русскому языку, а некоторые изучали его в школе. По ее словам, в штате есть две школы, в которых преподают русский язык.