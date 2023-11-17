Рыба-клоун и морской анемон: почему они вместе

Хордовое и стрекающее — казалось, им никогда не найти общий язык, но однажды встретив тот самый морской анемон, рыба-клоун остается с ним навсегда.

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"Рамблер" рассказывает, как морские существа поддерживают друг друга и что дает им этот союз.

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Амфиприоны, или рыбы-клоуны, относятся к отряду окунеообразных из класса лучеперых рыб. Свое название эти удивительно красивые рыбки получили благодаря яркой внешности, в зависимости от вида в их окрасе могут сочетаться белые, желтые или черные полосы и пятна на красном, желтом и оранжевом фоне.

Всего же насчитывается более 25 видов, из которых около 10 можно содержать в домашнем аквариуме.

Морские анемоны — представители отряда актиний из класса коралловых полипов — своей формой напоминают крупные цветы. Однако это никакие не растения, а самые настоящие животные.

Подавляющее большинство актиний ведет оседлый образ жизни. Они прикрепляются к грунту и ждут, когда добыча сама к ним приплывет. В их щупальцах прячутся специальные стрекательные клетки — нематоцисты, в которых содержится парализующий яд.

Жертвами чаще всего становятся мелкие беспозвоночные и случайно заплывшие рыбки, но только не рыба-клоун, которая точно знает, как построить успешные отношения с опасным морским анемоном.

В то время как основная масса коралловых рыб даже не рискует приближаться к актиниям, амфиприоны буквально купаются в их «лепестках»-щупальцах и прекрасно себя чувствуют.

Почему так происходит

Одна из важных особенностей рыб-клоунов — их способность образовывать симбиоз с морскими анемонами, и природа для этого все предусмотрела.

Обычно взрослая пара амфиприонов и несколько молодых особей живут группой вблизи актинии, не удаляясь на большое расстояние даже в поисках пищи. Обычно это и не требуется, зоопланктон и водоросли, которыми питаются рыбы-клоуны, приносят подводные течения.

При возникновении опасности амфиприоны мгновенно прячутся среди смертоносных щупалец актинии. Причем контакт с ядовитыми щупальцами не приносит им никакого вреда.

Ученые пока не пришли к единому мнению, но по одной из версий, механизм защиты следующий.

Щупальца морского анемона содержат вещество, замедляющее срабатывание стрекательных клеток. Амфиприон, в свою очередь, научился воспроизводить это вещество в слизи, покрывающей его тело.

Интересно, что при долгой разлуке рыбе-клоуну приходится заново «вырабатывать иммунитет» и учиться жить с актинией.

Такая форма сосуществования называется комменсализмом, когда оба вида обособлены друг друга, но один получает больше пользы, а второй — меньше вреда. В союзе рыбы-клоуна и морского анемона выгода в основном достается первой.

И все же, как бы в благодарность за безопасное убежище амфиприоны по мере сил и способностей оберегают своих актиний от хищников, например, рыб-бабочек, которые, если оказываются по близости, не упускают шанса полакомиться нежными щупальцами морского анемона.

Интересные факты из жизни рыбы-клоуна и морского анемона