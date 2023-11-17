Самые странные коктейли со всего мира

Выбрать коктейль - задачка не из простых, и уж если начал, то остановиться бывает сложно. И если классические коктейли мало чем отличаются, то в некоторые бары приезжают только за тем, чтобы попробовать тот самый - неповторимый!

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"Рамблер" рассказывает, какие удивительные коктейли существуют в мире и даже пользуются популярностью.

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Coquetier, или Коктейль в яичной скорлупе

Как следует из названия, напиток подается в яичной скорлупе. В состав входят ром, корица и шоколад. А свои названием этот ароматный коктейль обязан фармацевту из Франции Антуану Пейшо, открыл бар в 1875 году в Новом Орлеане и так называл свои бокалы необычной формы. Первые коктейли он смешивал на основе битеров и бренди с сахаром. Сейчас такой коктейль можно попробовать, например, в Берлине в баре Pret Diner. Клиентам нравится.

Camel milk cocktail, или Коктейль из верблюжьего молока

Молочные алкогольные коктейли довольно популярны в мире, особой любовью они пользуются у женщин. Но в отеле Ritz-Carlton в Абу-Даби пошли своим путем и предлагают молочные алкогольные коктейли, содержащие не привычное всем коровье молоко, а верблюжье. Молоко верблюдиц, в отличие от коровьего, менее жирное и при этом богато ценнейшими полезными веществами.

Sourtoe, или Коктейль с засушенным пальцем ноги

Этот коктейль является фирменным в канадском баре Sourtoe Cocktail Club. Главный ингредиент — большой палец настоящей человеческой ноги, который заливается любым алкогольным напитком от пива и ликеров до виски и водки. Попасть в бар можно только по рекомендации одного из постоянных посетителей — членов закрытого клуба. А чтобы получить членство, нужно выпить этот специфический коктейль, после чего человеку, решившемуся на такой отчаянный шаг, выдается сертификат о вступлении в клуб. Согласно легенде, в 1973 году капитан Дик Сивенс подбросил другу в бокал свой обмороженный палец, который случайно был у него с собой. Шутка прижилась и даже стала городским обычаем.

Gunpowder Plot, или Пороховой заговор

Придумал этот удивительный напиток бармен Грант Коллинз из Сиднея. Основные ингредиенты — сухой лед, желе, жидкий азот, пряные травы, джин и яичный белок. Коктейль необходимо сильно встряхивать, чтобы получился толстый слой пенки сверху. Затем бокал с напитком помещают под стеклянный колпак, под которым сжигаются пряности. Это добавляет древесные нотки к аромату и полностью меняет вкус.

Wakey, Wakey, Mary, Eggs and Bakey, или Проснись, Мэри, вот твое яйцо и булочка