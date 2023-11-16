Чем банда «Могола» так напугала воров в законе

В начале 1970-х годов в Москве появилась новая банда, которая быстро завоевала репутацию самой жестокой и безжалостной. Её лидером был Геннадий Карьков, получивший прозвище Монгол за азиатскую внешность.

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Карьков родился в 1930 году в городе Кулебаки Нижегородской области. В 1966 году он был осужден за кражу и получил три года тюрьмы. Именно в заключении Карьков сформировал свои взгляды на преступный мир. Он считал, что воровские понятия устарели и не соответствуют новым реалиям.

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После освобождения Карьков отправился в Москву, где начал собирать вокруг себя банду. Он видел себя своеобразным Робин-Гудом, который грабит богатых, наживших свое состояние неправедным трудом. В неё входили только самые преданные и жестокие люди, прошедшие жесткий отбор. Одним из самых известных членов банды был Вячеслав Иваньков, впоследствии получивший титул вора в законе по кличке Япончик.

Банда Монгола отличалась своей дерзостью и изобретательностью. Она совершала дерзкие ограбления высокопоставленных лиц, теневых коммерсантов и коррупционеров. Жертвами банды часто становились люди, которые не могли обратиться в полицию из-за страха разоблачения.

Банда Монгола использовала самые жестокие методы выбивания денег. Один из членов банды по прозвищу Палач был садистом и наркоманом, который получал удовольствие от пыток. Он часто придумывал новые изощренные способы истязаний жертв.

Стандартная схема «разговора» с членами банды выглядела следующим образом: несговорчивого коммерсанта вывозили в лес. В лучшем случае его заставляли под дулами пистолетов копать себе могилу. В худшем его подвергали страшным и изобретательным пыткам. Например, предпринимателя подвешивали за шею, затем отпускали веревку за несколько секунд до необратимых последствий, и повторяли эту схему до нужного результата. Другая задумка банды была следующая: жертву клали в самодельный гроб, заколачивали его, а затем начинали пилить гроб пополам двуручной пилой. К тому моменту, как пила доходила тела коммерсанта, он уже был готов к «конструктивному разговору».

Банда Монгола также прибегала к необычным методам запугивания жертв. Например, однажды бандиты закинули теневого предпринимателя в багажник и повезли в неизвестном направлении. Внезапно автомобиль остановился, и похищенный по голосам снаружи понял, что к машине подошел милиционер. Затем пленник услышал разговор на повышенных тонах, выстрелы, а затем обсуждение того, куда же спрятать тело милиционера. Испуганный коммерсант, понимая, что эти люди только что ни за что застрелили служителя закона, уже не нуждается в пытках – он готов отдать все и сразу. Как выяснилось в итоге, вся сцена была придумана и разыграна Япончиком, а «милиционер» был членом банды.

Всего за два года банда Монгола полностью изменила лицо криминального мира России. Воры в законе были напуганы настолько, что договорились о встрече с сотрудниками КГБ.

Около полугода ушло у сотрудников милиции на разработку банды Монгола. В итоге лидер банды с тридцатью подельниками был задержан в конце 1972 года.

Но тут возникла абсурдная ситуация: оказалось, что против самого главного бандита Москвы практически не было никаких претензий. Все жертвы Монгола понимали, что он сможет достать их и из зоны, поэтому боялись подавать против него заявления. В итоге все члены банды получили сроки в несколько раз меньше, чем им светило. Сам Монгол получил 14 лет тюрьмы, хотя по совокупности дел ему грозил расстрел.

В тюрьме Монгол держал ответ перед воровской сходкой, однако так и не был наказан всерьез. Воры поняли, что мир стремительно меняется, и жить по старому своду архаичных законов. В итоге через несколько лет сам Монгол был коронован.