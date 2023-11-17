Татары никогда не скучают? Похоже, это правда

"Моң", "инде", "әйдә" — эти и некоторые другие татарские слова нельзя дословно перевести на русский. Хотя они настолько прижились в нашем обиходе, что часто бывают понятны и без перевода. В то же время есть слова в "великом и могучем", у которых нет аналогов в языке Тукая. Одно из них — "скука" — разбирает в своем дзен-канале доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

Внезапно выяснилось, что невозможно точно перевести на татарский слова скучно, скучать, скука и т.п. Предлагаемые күңелсезлек, моңсулану, сагыну и т.п. это, скорее, про грусть, тоску, но никак не про скуку.

Есть еще близкое кызыксыз, то есть неинтересно, но это тоже не совсем точный перевод.

Хотелось бы посмотреть фразу "в деревне, где скучал Онегин" на татарском языке, чтоб узнать высоколитературный вариант перевода. В советские времена продолжали ведь переводить Пушкина и на татарский (а то оригинал не поймут):

"Минем абзам бигрәк шәп тәртипле,Авырыу башлау белән чын-чыннан,Хөрмәтләргә үзен мәҗбүр итте,Табалмады шәбен ул шуннан".

Но, кажется, до второй главы, "где скучал Онегин", переводчики Ф. Бурнаш, Ш. Маннур, А. Файзи, А. Исхак так и не дошли. Литературный перевод, действительно, очень сложное дело.