75 лет назад крейсер «Аврора» встал на вечную стоянку

Памятник российского кораблестроения, один из главных символов Санкт-Петербурга, свидетель мировых войн и вестник революции. У крейсера «Аврора» богатая история, которая берет начало еще в XIX веке.

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О нем снимают кино и слагают стихи, ему посвящают песни. Ровно 75 лет назад знаменитый фрегат встал на вечную стоянку у Петроградской набережной.

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Как судно получило свое романтичное название? Откуда на его борту взялись крокодилы? И почему «Аврора» стала кораблем номер один Военно-морского флота России?

Легендами, мифами и фактами о прославленном крейсере делимся в материале MIR24.TV.

Наследница гордого имени

Мир24

В сентябре 1896 года на петербургской верфи «Новое Адмиралтейство» начинается строительство военно-морского судна, которому будет суждено стать легендой. Тогда проект получил название «крейсер водоизмещением 6630 тонн типа «Диана». Лишь спустя год на столе императора Николая II появилась записка с возможными вариантами наименований для отечественной разработки. Среди них были: «Полкан», «Боярин», «Психея», «Гелиона», «Юнона», «Нептун» и многие другие. Изучив длинный список, государь собственноручно вывел на полях слово «Аврора».

Интересно, что корабль с именем римской богини утренней зари уже существовал в рядах ВМФ. Это был парусный фрегат типа «Верный», построенный при Николае I и прослуживший почти 30 лет. Первая «Аврора» совершила два кругосветных плавания, участвовала в обороне Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны и подбила не один английский и французский корабль.

Новую «Аврору» торжественно спустили на воду 11 мая 1900 года. На ее строительство ушло 6 миллионов рублей золотом – колоссальная сумма по тем временам. При этом крейсеру потребовалось еще два года на доработку, прежде чем он смог отправиться в свой первый поход.

Крокодилы на борту

Свое боевое крещение крейсер принял в Цусимском сражении. В ходе боя «Аврора» выпустила по противнику больше 300 снарядов и стала прикрытием для израненных русских броненосцев. При этом судно попало под шквалистый огонь японских кораблей и получило серьезные повреждения от многочисленных попаданий вражеских снарядов. В том бою погибли 15 членов экипажа «Авроры», в том числе и капитан Евгений Егорьев.

Среди жертв корабельной битвы оказался и крокодил Того. Он вместе с еще одним пресмыкающимся по кличке Сам оказался на борту после гибели всеобщего любимца – пса Шарика, которого матросы подобрали в одном из портов. Впрочем, прожить на судне двум крокодилам довелось совсем немного. Первый исчез даже до Цусимкого сражения, аллигатор попросту сбежал с палубы в открытый океан во время дрессировки.

В дневниковых записях командира позже обнаружили заметку об этом происшествии: «Не захотел идти на войну один из молодых крокодилов, которого офицеры выпустили сегодня на ют для забавы, он предпочел выскочить за борт и погибнуть».

Исторический выстрел

После Русско-японской войны «Аврора» превратилась в «плавающую парту». После ремонта и перевооружения крейсер продолжал службу в качестве учебного судна Морского корпуса. В ходе Первой мировой войны кораблю удалось избежать серьезных боев, выполняя второстепенные задачи, вроде поддержки сухопутных войск артиллерией и отражения атак немецкой авиации.

В 1916 году судно прибыло в Кронштадт для прохождения капитального ремонта. В это время в Петрограде уже назревала революционная буря. Капитану первого ранга Михаилу Никольскому удавалось сдерживать бунтарские настроения среди экипажа. Однако в середине февраля 1917 года петроградские рабочие устроили демонстрацию у причала, где стоял крейсер. Матросы, уставшие от строгой дисциплины, присоединились к бастующим.

Знаменитый выстрел во время Октябрьской революции стал самой яркой страницей в истории корабля. И хотя легендарный залп был произведен холостым зарядом в качестве предупреждения стоявшим рядом кораблям, считается, что именно этот выстрел стал сигналом для последовавшего штурма Зимнего дворца. Этот эпизод превратился в важную иллюстрацию зарождения советской власти, а сам крейсер – в один из главных ее символов.

Киногерой и плавучий музей

Мир24

В последующие годы «Аврора» выполняла задачи учебного корабля советского Балтийского флота и совершила несколько заграничных походов. К началу Великой Отечественной крейсер сильно устарел и технически, и морально. Его уже готовили к списанию, когда война вмешалась в эти планы. Для обороны Ленинграда использовали орудия, снятые с корабля. Помимо этого, на судне отражали фашистские артобстрелы Кронштадта. «Аврора» не спускала флаг даже во время блокады.

К концу войны крейсер оказался в плачевном состоянии. Но его решили восстановить и превратить в морской музей и учебный корабль новообразованного Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. В период реконструкции «Аврора» успела сняться в кино. В военной драме режиссера Виктора Эйсымонта ей отвели роль крейсера «Варяг».