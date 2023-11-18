В Антарктиде приземлился самый большой самолет в истории континента

15 ноября самолет Boeing 787 Dreamliner совершил посадку в Антарктиде, сообщают USA Today и CNN. Этот самолет стал самым большим по размеру, который когда-либо приземлялся на континенте.

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Воздушное судно, принадлежащее норвежской компании Norse Atlantic Airways, отправилось из Осло 13 ноября и сделал остановку в Кейптауне. Затем он направился в Антарктиду и приземлился там.

CNN отмечает, что Dreamliner приземлился на взлетно-посадочной полосе, которая была «слеплена из льда и снега».

На борту самолета находились 45 пассажиров, включая ученых из Норвежского полярного института. Кроме того, судно перевозило 12 тонн исследовательского оборудования, необходимого для работы в Антарктиде.

Директор Норвежского полярного института Камилла Брекке сообщила, что посадка такого большого самолета открывает новые возможности для логистики в норвежской антарктической станции Тролле. Это способствует укреплению исследований Норвегии в Антарктиде. Она также отметила, что использование крупного самолета может помочь сократить общие выбросы и уменьшить воздействие на окружающую среду в Антарктиде.