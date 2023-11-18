Как правильно написать и отправить письмо Деду Морозу

День рождения Деда Мороза в России отмечается 18 ноября. В этот день по всей стране проходят фестивали, концерты и зимние игры. О том, кто такой Дед Мороз, как проходит его день рождения, а также как отправить ему письмо — в материале URA.RU.
Дед Мороз — главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года. Имя для волшебника придумал писатель Владимир Одоевский, он назвал героя своей сказки Мороз Иванович. Тогда появился образ справедливого и доброго сказочного дедушки, который в Новый год дарит детям подарки.
Дед Мороз изображается как старик в цветной (голубой, синей, красной или белой) шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, обутый в валенки. Ездит на тройке лошадей. Часто приходит вместе с внучкой Снегурочкой, а иногда его сопровождают различные лесные звери.
Для Деда Мороза было построено несколько резиденций: в Архангельске, в Лапландии, на Северном полюсе, в Великом Устюге, Мурманске и Москве.
В нашей стране Дед Мороз пользуется популярностью как магический фокусник и даритель, который радует детей во время Нового Года. Однако есть один день в году, который отводится дедушке на его собственный день рождения, когда он сам получает поздравления. В России День рождения Деда Мороза отмечается 18 ноября. Такая дата выбрана, поскольку считается, что именно в этот день в Великом Устюге наступают первые зимние холода.
Сколько дедушке исполняется в 2023 году — не знает никто. По разной информации, его возраст составляет уже более 2000 лет. На свой праздник в Великом Устюге дедушка зажигает новогодние огни на центральной елке, чтобы после отправиться в путешествие по всем городам России. В день рождения Деда Мороза по всей стране проходят фестивали, концерты и зимние игры.
18 ноября в честь дня рождения главного героя Нового Года в Музее Победы Москвы пройдет акция «Поздравь Деда Мороза». Многие смогут записать свое видеопоздравление для дедушки. К тому же, в этот день именинник принимает поздравления в своих резиденциях, которые располагаются в крупных городах России.
Ежегодно резиденция Деда Мороза в Великом Устюге принимает письма от детей со всей России. Эта традиция появилась в 1998 году, а отправить послание можно в течение всего года. На «Почте Деда Мороза» работают помощники, чтобы не пропустить ни одно письмо. Они сортируют их, а после готовят ответы с печатью Деда Мороза для каждого отправителя.
Написать письмо может каждый: как ребенок, так и взрослый. В тексте можно кратко рассказать про себя, а затем поведать о своих желаниях. Также можно написать, почему важен тот или иной подарок. Часто помимо письма дети вкладывают в конверт рисунки и открытки для Дедушки Мороза.
По всей стране насчитывается более десяти усадеб Деда Мороза. В некоторые из них ребенок может отправить письмо и получить на него ответ.
Отправить письма можно двумя способами:
В Москве для детских писем открыли 58 почтовых ящиков в 41 парке. Их можно узнать по соответствующей надписи и новогоднему оформлению.
Также письмо в столице можно отправить почтой по адресу 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. При этом важно указать имя отправителя и обратный адрес для ответа.
А также письма принимаются через электронную форму на сайте московской усадьбы Деда Мороза. Всего в Москве будет 150 локаций, в которых разместят ящики для писем Деду Морозу, передает Пятый канал.
В Нижегородской области отправить письмо можно по адресу Нижегородская область, деревня Утечино, 171а.
На Алтае писать послания можно обычной или электронной почтой по адресам: г. Белокуриха, ул. Славского, 17, altaydedmoroz@ded22.ru.
Ранее в пресс-службе пермского отделения «Почты России» сообщили, что не обязательно знать адрес главного Деда Мороза страны, чтобы отправить ему письмо из Перми. Для этого достаточно написать на конверте «Деду Морозу», наклеить марки и опустить послание в любой почтовый ящик.