Как правильно написать и отправить письмо Деду Морозу

День рождения Деда Мороза в России отмечается 18 ноября. В этот день по всей стране проходят фестивали, концерты и зимние игры. О том, кто такой Дед Мороз, как проходит его день рождения, а также как отправить ему письмо — в материале URA.RU.

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Дед Мороз — главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года. Имя для волшебника придумал писатель Владимир Одоевский, он назвал героя своей сказки Мороз Иванович. Тогда появился образ справедливого и доброго сказочного дедушки, который в Новый год дарит детям подарки.

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Дед Мороз изображается как старик в цветной (голубой, синей, красной или белой) шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, обутый в валенки. Ездит на тройке лошадей. Часто приходит вместе с внучкой Снегурочкой, а иногда его сопровождают различные лесные звери.

Для Деда Мороза было построено несколько резиденций: в Архангельске, в Лапландии, на Северном полюсе, в Великом Устюге, Мурманске и Москве.

В нашей стране Дед Мороз пользуется популярностью как магический фокусник и даритель, который радует детей во время Нового Года. Однако есть один день в году, который отводится дедушке на его собственный день рождения, когда он сам получает поздравления. В России День рождения Деда Мороза отмечается 18 ноября. Такая дата выбрана, поскольку считается, что именно в этот день в Великом Устюге наступают первые зимние холода.

Сколько дедушке исполняется в 2023 году — не знает никто. По разной информации, его возраст составляет уже более 2000 лет. На свой праздник в Великом Устюге дедушка зажигает новогодние огни на центральной елке, чтобы после отправиться в путешествие по всем городам России. В день рождения Деда Мороза по всей стране проходят фестивали, концерты и зимние игры.

18 ноября в честь дня рождения главного героя Нового Года в Музее Победы Москвы пройдет акция «Поздравь Деда Мороза». Многие смогут записать свое видеопоздравление для дедушки. К тому же, в этот день именинник принимает поздравления в своих резиденциях, которые располагаются в крупных городах России.

Ежегодно резиденция Деда Мороза в Великом Устюге принимает письма от детей со всей России. Эта традиция появилась в 1998 году, а отправить послание можно в течение всего года. На «Почте Деда Мороза» работают помощники, чтобы не пропустить ни одно письмо. Они сортируют их, а после готовят ответы с печатью Деда Мороза для каждого отправителя.

Написать письмо может каждый: как ребенок, так и взрослый. В тексте можно кратко рассказать про себя, а затем поведать о своих желаниях. Также можно написать, почему важен тот или иной подарок. Часто помимо письма дети вкладывают в конверт рисунки и открытки для Дедушки Мороза.

По всей стране насчитывается более десяти усадеб Деда Мороза. В некоторые из них ребенок может отправить письмо и получить на него ответ.

Отправить письма можно двумя способами:

В Москве для детских писем открыли 58 почтовых ящиков в 41 парке. Их можно узнать по соответствующей надписи и новогоднему оформлению.

Также письмо в столице можно отправить почтой по адресу 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. При этом важно указать имя отправителя и обратный адрес для ответа.

А также письма принимаются через электронную форму на сайте московской усадьбы Деда Мороза. Всего в Москве будет 150 локаций, в которых разместят ящики для писем Деду Морозу, передает Пятый канал.

В Нижегородской области отправить письмо можно по адресу Нижегородская область, деревня Утечино, 171а.

На Алтае писать послания можно обычной или электронной почтой по адресам: г. Белокуриха, ул. Славского, 17, altaydedmoroz@ded22.ru.