40 лет назад дети советских богачей угнали самолет для побега из СССР

40 лет назад, 18 ноября 1983 года, в Советском Союзе было совершено преступление, которое навсегда вошло в криминальную историю страны: группа молодых людей захватила самолет с пассажирами, чтобы перебраться в Турцию.

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Самым удивительным было то, что террористами оказались представители золотой молодежи Грузии — обеспеченные дети уважаемых родителей, у которых была возможность попасть за границу, не преступая закон. Угонщики проявили невиданную жестокость по отношению к заложникам, единственной надеждой на спасение которых стали бойцы спецназа «Альфа».

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Историю тех событий и одну из самых известных в СССР операций по спасению заложников вспомнила «Лента.ру».

18 ноября 1983 года, около 16:00. Самолет Ту-134, следующий рейсом Тбилиси — Батуми — Киев — Ленинград, на борту которого находятся 50 пассажиров и семь членов экипажа, начинает готовиться к транзитному приземлению в аэропорту Батуми.

Внезапно командир корабля получает сообщение от диспетчера: из-за сильного бокового ветра посадку необходимо отменить и следовать на запасной аэродром в Тбилиси. Пилоты приступают к развороту. Ни они, ни пассажиры самолета даже не подозревают, что через пару мгновений на борту разыграется настоящая драма.

***

Днем ранее в столице Грузинской ССР играли богатую свадьбу представителей золотой молодежи: известный советский физик Владимир Петвиашвили выдавал замуж свою 19-летнюю дочь Тинатин — студентку третьего курса факультета архитектуры Академии художеств. Ее жених, 21-летний актер Герман (Гега) Кобахидзе, был сыном не менее знаменитого отца — сценариста и кинорежиссера Михаила Кобахидзе.

Мало кто из гостей, в том числе и близкий родственник невесты — секретарь ЦК Компартии Грузии, знал об увлечениях жениха: несмотря на то что деда Геги не стало во время Великой Отечественной, его внук увлекался эстетикой Третьего рейха. Он разрисовал стены своей комнаты свастиками и носил на шее крест капеллана немецкой армии тех времен. А еще Гега мечтал перебраться в США.

На стене в своей комнате Гега нарисовал американский флаг, там были фото Рейгана и несколько текстов на английском. Мы говорили об одном снова и снова: критика системы, ужасного режима... И Гега, конечно, говорил: «Что за ужасная страна, мама!», Натела Мачавариани мать Геги Кобахидзе

От своих приятелей — также детей высокопоставленных родителей — у Геги секретов не было. Компанию объединяло одно важное обстоятельство: все молодые люди были прихожанами священника местной церкви, 32-летнего Теймураза Чихладзе (монаха Теодора).

Один даже служил в церкви, помогая облачать патриарха Грузии в алтаре. Но отец будущего террориста был категорически против увлечения сына, угрожая совершить суицид в том случае, если сын подастся в священники. Между тем друзьям нравились проповеди отца Чихладзе, в которых он вместо нравоучений говорил о свободной жизни на Западе.

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Большинство из друзей Тинатин Петвиашвили и Геги Кобахидзе успели побывать в других странах и были очарованы заграничной жизнью, а потому слова священника были им очень близки. Чихладзе и сам мечтал бежать из СССР, поэтому постепенно подводил молодых людей к своей главной идее — вооруженному угону самолета.

Священник обещал пронести пистолеты и гранаты под своей рясой. Угон не казался заговорщикам чем-то неосуществимым — они были в курсе истории отца и сына Бразинскасов, успешно угнавших в 1970-м самолет из Грузии в Турцию, а затем обосновавшихся в США (их историю «Лента.ру» рассказывала ранее).

На зов «Набата»

Своим лидером заговорщики избрали 25-летнего художника Иосифа Церетели — сына профессора Константина Церетели, члена-корреспондента АН Грузинской ССР. А вот духовного наставника молодые люди лишились: Теймураз Чихладзе благодаря церковной деятельности нашел легальный путь для эмиграции и от участия в угоне отказался.

Между тем заговорщики всерьез готовились к угону: в этом им помогали связи и деньги 24-летнего студента четвертого курса Тбилисской академии художеств Давида Микаберидзе по прозвищу Финансист, сына управляющего строительным трестом «Интуриста».

Микаберидзе помог сообщникам достать оружие — пистолеты ТТ и револьверы системы Нагана. Тренировочные стрельбы они устраивали в доме отца Геги — кинорежиссера Кобахидзе, пользуясь тем, что он был в отъезде.

Подельники изучали устройство самолетов, а также действия воздушных пиратов и контртеррористических групп, Гега даже провел сообщников на закрытый показ фильма «Набат», повествующего о террористах и работе сотрудников спецслужб при захвате самолетов. Этот фильм подсказал компании, как вести себя на борту.

Самым подходящим моментом для захвата самолета заговорщикам виделось свадебное путешествие Тинатин и Геги, в которое они планировали отправиться на следующий день после свадьбы. Для этого Гега даже прервал съемки в фильме «Покаяние», сулившем сделать из молодого актера настоящую звезду.

Вопрос, как пронести в салон оружие и боеприпасы, решился приглашением на свадьбу сотрудницы международного сектора аэропорта Тбилиси Анны Варсимашвили.

Растроганная вниманием к своей персоне, женщина согласилась провести компанию на борт без досмотра багажа (в нем якобы должны были везти алкоголь) — и свое слово, на беду, сдержала.

Чтобы избежать лишнего внимания, заговорщики решили разделиться: часть из них с сумками, полными оружия и гранат, прошла на борт при помощи Анны Варсимашвили, а их сообщники — через общий зал после досмотра. Один из террористов при этом зачем-то прихватил с собой школьный глобус.

Правда, с рейсом вышла неожиданность: из-за недобора пассажиров вместо прямого рейса в Ленинград, который должен был выполняться на Як-40, злоумышленников посадили на Ту-134, летевший с промежуточными остановками. Тогда сообщники решили дождаться приближения к Батуми — ближайшей от Турции точки — и начать захват. Вместе с террористами летели две их знакомые — Анна Мелива и Евгения Шалуташвили, которые в заговор посвящены не были.

Роковой костюм

Вначале все шло по плану. После взлета самолета компания принялась шумно отмечать начало «операции»: они ходили по салону, распивали шампанское и курили. Урезонить дебоширов пытался следовавший на отдых штурман гражданской авиации Плотко, который сделал молодым людям замечание.

Те в ответ ничего не сказали, но обиду затаили. Приняв разворот самолета за снижение, террористы достали оружие и принялись бегать по салону, выискивая среди пассажиров сотрудников службы безопасности. К слову, их на том рейсе не было.

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Вскоре преступники остановились около начальника газового предприятия Алуда Соломонии — на нем был синий костюм, что натолкнуло мажоров на мысль о его причастности к силовым структурам. Испуганный мужчина попытался было переубедить молодых людей, но получил удар бутылкой по голове, а затем выстрел в ухо.

Был ранен еще один пассажир, которого тоже приняли за сотрудника милиции.

Несколько пуль в предплечье получил и штурман Плотко — злопамятные террористы таким образом отомстили ему за замечание.

За происходящим в салоне с ужасом наблюдали бортпроводницы Валентина Крутикова и Ирина Химич, которые от неожиданности буквально впали в оцепенение.

Заметив их, двое террористов кинулись к девушкам. Только тогда Химич попыталась связаться с пилотами, но захватчики вырвали у нее трубку коммутатора и несколько раз ударили рукояткой пистолета по голове.

Оглушив Химич, угонщики избили Крутикову и, пригрозив пистолетом, потащили к кабине пилотов. Поставив бортпроводницу так, чтобы в дверной глазок не было видно крови на ее голове, преступники заставили ее постучать в дверь кабины условным стуком.

«Кто вам дал приказ стрелять?»

Не заподозрив подвоха, бандитам открыл заместитель начальника летно-штурманского отдела Грузинского управления гражданской авиации Завен Шарбатян. Он присутствовал на борту в качестве проверяющего — пилот Станислав Габараев стажировался на должность командира корабля.

Как только Шарбатян открыл дверь, террористы ударили по голове стюардессу Крутикову, так что она рухнула на пол без сознания, и открыли огонь по проверяющему. Шарбатян получил пять пуль в грудь, шею и голову и, тяжело раненный, упал. После этого бандиты сорвали с пилотов наушники и, приставив к их головам оружие, прокричали на грузинском языке, чтобы они летели в сторону Турции.

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В диалог с захватчиками попытался вступить поднявшийся со своего места бортинженер Анзор Чедия — он спросил, кто они такие и что им надо. В ответ на это один из террористов приставил к груди бортинженера пистолет и несколько раз выстрелил.

В этот момент прозвучали ответные выстрелы: сидящий за шторкой и оказавшийся незамеченным воздушными пиратами штурман Владимир Гасоян достал служебный пистолет и начал стрелять по преступникам.

После этого ЧП меня затаскали по допросам. В КГБ Грузии офицер, который вел дело, допытывался: «А кто вам дал приказ стрелять?» Бред! Когда на твоих глазах лишают жизни товарищей, ты должен ждать приказа, чтобы открыть по преступникам огонь?, —из воспоминаний штурмана Владимира Гасояна

Пули попали в 32-летнего рецидивиста Григория Табидзе, которого в свое время тщетно пытался наставить на правильный путь отец — директор проектного бюро Госкомпрофтехобразования. Несмотря на свой асоциальный образ жизни, постоянный клиент вытрезвителя Табидзе был ценен для сообщников умением быстро доставать наркотики.

К слову, перед захватом все воздушные террористы приняли очередную дозу — даже Тинатин Петвиашвили, находившаяся на раннем сроке беременности.

Выстрелы Гасояна оказались для Табидзе летальными — он рухнул в дверном проеме прямо на раненого Шарбатяна. Пуля задела шею еще одного преступника — 30-летнего врача Пааты Ивериели, чей отец был уважаемым в Грузии медицинским светилом. Террорист, зажимая рану, с дикими криками выскочил из кабины и бросился обратно в салон.

Пользуясь отсутствием в кабине преступников, штурман Гасоян связался с землей и сообщил о ЧП. В воздух тут же были подняты два истребителя, которые сопровождали Ту-134 до посадки. Попытка экипажа заблокировать дверь окончилась провалом — мешало тело Табидзе и лежавший под ним истекающий кровью Шарбатян.

«Ты будешь пить его кровь, а мы есть его плоть»

Находящиеся в салоне сообщники Ивериели тут же кинулись в кабину пилотов. Но оказались под градом пуль — стрелял спрятавшийся за своим креслом командир корабля Ахматгер Гардапхадзе. Важное решение он принял молниеносно: дал второму пилоту Габараеву приказ совершить резкий маневр набора высоты.

Командир сильно рисковал: из-за перегрузки, в три раза превышавшей допустимую, Ту-134 мог развалиться в воздухе. К счастью, этого не произошло, а террористов отбросило вглубь салона.

Тогда, используя в качестве живого щита стюардессу Химич, захватчики открыли ответный огонь и попытались снова прорваться в кабину.

Пилотам помогла вторая бортпроводница Крутикова: превозмогая боль, отважная девушка сумела вытащить из дверного проема тело убитого террориста Табидзе. Угонщики поняли происходящее по-своему, решив что стюардесса пытается оказать помощь их подельнику, и не стали в нее стрелять.

К этому времени раненому Шарбатяну удалось вползти внутрь кабины, и экипаж наконец заблокировал дверь. Пилоты кинулись к раненому коллеге.

Смотреть на него [Шарбатяна] было жутко: пуля во лбу, из горла хлещет кровь, глаз вытек... Он хрипел от боли, протягивал деньги: «Передай моей жене». Понимал, что умирает, а мы говорили: держись, сейчас придет подмога. Тяжело терять товарищей... — из воспоминаний командира корабля Ахматгера Гардапхадзе.

Вскоре поступил сигнал от диспетчера аэропорта Сухуми, который находился в непосредственной близости. Пилотам сообщили, что они могут посадить самолет на этом аэродроме. Но когда они уже развернули лайнер, взяв курс на Сухуми, поступил другой сигнал: на взлетно-посадочной полосе ведутся ремонтные работы, посадка невозможна. Захваченный самолет вновь направился в сторону Тбилиси.

Между тем террористы палили по двери кабины пилотов — пытались сбить замок. А когда поняли всю бессмысленность затеи, устроили в салоне настоящий ад.

Бандиты открыли беспорядочный огонь по пассажирам, ранив шесть человек — в их числе оказались и знакомые преступников Шалуташвили и Мелива, которые не были посвящены в план захвата.

Когда у одной из женщин на борту расплакался полуторагодовалый ребенок, преступники приказали его успокоить, иначе они отрежут малышу уши и заставят его мать их съесть. От бандитов постоянно звучали угрозы, пассажирам не разрешали подниматься с мест, есть и пить.

Они [террористы] угрожали женщине убить ее ребенка. Говорили: «Ты будешь пить его кровь, а мы — есть его плоть». Кто-то из пассажиров обратился к Паате Ивериели с просьбой разрешить выйти в туалет, на что он ответил: «Все равно все пассажиры скоро умрут, поэтому нечего стесняться — нужду можно справлять прямо на месте», — из показаний свидетелей по делу воздушных террористов

«Мы остались в салоне лицом к лицу с террористами»

Бандиты избивали и мучили стюардесс, таская их за волосы. От страшной боли бортпроводницы падали в обморок. Крутикова в тот день лишилась всех волос, а Химич осталась инвалидом в результате сильной травмы головы.

Мы с Валей остались в салоне лицом к лицу с террористами. Уговаривали их сдаться. Но они были как ошалелые. Ходили по салону, курили, пили, били нас рукоятками пистолетов, — из воспоминаний стюардессы Ирины Химич

Очередной удар по голове Химич получила, когда пыталась достать из кармана бинт, чтобы оказать помощь раненому пассажиру, — бандиты решили, что она хочет вытащить оружие.

Когда злоумышленники поняли, что самолет снижается, они достали гранаты. К слову, продавцы обманули террористов, подсунув не боевые, а учебные гранаты, но захватчики об этом не знали, как и все остальные.

Увидев гранаты, Крутикова и Химич связались с командиром Ту-134 и повторили требование воздушных пиратов: лететь в Турцию.

Тогда Ахматгер Гардапхадзе пошел на хитрость: через некоторое время он передал через бортпроводницу сообщение, что самолет садится в одном из аэропортов Турции.

За бортом был туман и дождь, темнело, и террористы поверили этой легенде — до тех пор, пока не увидели знакомые огни ночного Тбилиси. Но было уже поздно, в 17:20 Ту-134 приземлился в тбилисском аэропорту.

«Я тебя пристрелю, чтобы не мучилась»

Пока Ту-134 двигался в отведенное для него место рядом со стоянкой военных самолетов, стюардессы открыли грузовую дверь. Химич выпрыгнула на ходу и получила травму позвоночника. Девушка провела в больнице четыре месяца.

Крутикова хотела было последовать за ней, но ее застрелил Давид Микаберидзе. Через несколько минут бандит догадался, что никакая Турция ему не светит, и свел счеты с жизнью.

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Между тем через открытый люк сумел выбраться один из пассажиров — молодой солдат. Спрыгнув на взлетно-посадочную полосу, он бросился бежать. Силовики и солдаты из оцепления приняли беглеца за террориста и открыли по нему огонь на поражение.

Солдат уцелел лишь чудом, но пули буквально изрешетили самолет, оставив на корпусе Ту-134 больше 60 пробоин. Попали они и в кабину пилотов: второй пилот Габараев получил ранение в ногу. К счастью, ни одна из пуль не попала в баки с топливом, что могло привести к его утечке и возникновению пожара.

Когда самолет приземлился, на мое сиденье сел Паата Ивериели. Я легла на пол... Он спросил: «Что, ранена? Покажи, где ранение, я врач». Он посмотрел рану и сказал: «Это тяжелое ранение, ты, наверное, уже не выживешь.... Если хочешь, я тебя пристрелю, чтобы не мучилась», — из показаний свидетельницы по делу воздушных террористов.

Члены экипажа тайно покинули кабину через небольшие окошки при помощи канатов. Остался лишь мучившийся от страшной боли Шарбатян. Помочь выбраться ему попытался Арушан Геворкян — тбилисский авиатехник, специалист по Ту-134. Он проник в кабину пилотов с разрешения террористов якобы для диагностики оборудования.

«Бандиты ломились и сулили миллионы»

В тот момент к Ту-134 под предлогом предполетной подготовки подогнали технику. Угонщикам сказали, что перед перелетом в Турцию самолет необходимо проверить на предмет повреждений из-за стрельбы и дозаправить. Но реальной задачей был слив горючего, остававшегося в баках. Геворкяну предстояло включить насосы для перекачки топлива. Перед тем как взобраться по канату в кабину пилотов, авиатехник по требованию преступников разделся догола.

Пока работал — бандиты из салона ломились, просили открыть дверь, сулили миллионы. Потом стали угрожать. Я не отвечал, — из воспоминаний Арушана Геворкяна

В итоге топливо из Ту-134 успешно слили, но вытащить из кабины обладавшего плотным телосложением Шарбатяна так и не удалось — он не дождался медицинской помощи и скончался. Сотрудники милиции и КГБ уже успели провести обыски в домах террористов, нашли разбитые в щепки деревянные мишени и выяснили обстоятельства их боевой подготовки.

В аэропорт привезли родственников террористов, но не всех: отца одного из преступников от страшной новости сразил сердечный приступ. Остальные родители рвались на переговоры.

Но захватчики категорически отказались беседовать с родными, заявив, что в случае приближения к самолету взорвут его.

Воздушные пираты заставили пассажиров встать и прикрыть иллюминаторы своими руками и телами в качестве демонстрации, что они пока еще живы.

На помощь заложникам в тот момент уже спешили 38 сотрудников легендарного спецподразделения «Альфа» во главе с командиром Геннадием Зайцевым. Бойцы прибыли в аэропорт Тбилиси в кратчайшие сроки после посадки самолета и сразу же приступили к тренировкам на специально выделенном по такому случаю другом Ту-134.

«Если выпрыгнешь, убьем ребенка»

Штурмовать самолет спецназ решил ранним утром, а силовики всю ночь вели напряженные переговоры с террористами. Те, не рискуя высовываться наружу, отправили к открытому люку одного из заложников. Правда, оказавшись перед люком, переговорщик тут же выпрыгнул из самолета, сломав ногу.

Тогда [террористы] у женщины взяли ребенка, толкнули ее к двери: «Говори наши требования. Если выпрыгнешь, убьем ребенка». Она кричит: «Заправьте самолет, отпустите их в Турцию, а то они убьют всех пассажиров и взорвут самолет!», — из воспоминаний командира корабля Ахматгера Гардапхадзе.

При попытке штурма угонщики обещали открыть стрельбу по заложникам. С большим трудом переговорщикам, в числе которых был монотонно зачитывающий террористам статьи из Уголовного кодекса прокурор республики, удавалось добиться от захватчиков отсрочки вылета.

Около четырех часов утра рядом с самолетом залегли альфовцы — в течение трех часов бойцы напряженно вслушивались, что творится в салоне.

К семи утра все было готово к операции: действовать решили тремя группами, одной из которых командовал сам Геннадий Зайцев, другой — боец Михаил Головатов, а третьей — его коллега Владимир Забродин. Между собой спецназовцы договорились, что в случае ранения одного из них другие не станут терять время, чтобы оказывать товарищу помощь, а продолжат операцию.

«Володя, она взорваться хочет»

В 6:55 в аэропорту выключили прожекторы, и бойцы Головатова и Забродина ворвались на борт, используя светошумовые гранаты. Группа Зайцева, которая не без проблем пробралась через иллюминатор в кабину пилотов, немного задержалась — открыть дверь в салон спецназовцам мешало тело Табидзе.

В салоне темно, небольшая подсветка. Крики, стоны. Мы тоже кричим: «Где? Где?» Пассажиры показывают: «Вот они», — из воспоминаний бойца спецназа «Альфа» Игоря Орехова.

Захватчики были обезврежены в течение нескольких минут, никто из пассажиров, забившихся под кресла во время штурма, не пострадал. Тинатин Петвиашвили угрожала взорвать гранату, но сказалось наркотическое опьянение — она была быстро обезврежена.

Выскочил в салон и увидел еще одну женщину, подумал — пассажирка. Сказал: «Пойдемте, вы свободны». Но она вцепилась в кресло, закричала: «Нет, нет, я хочу взорваться!» Оглянулся, позвал товарища: «Володя, она взорваться хочет». И мы вдвоем под руки подняли ее, передали вниз, ребятам, — из воспоминаний бойца спецназа «Альфа» Виталия Демидкина.

Один из террористов попытался дотянуться до дипломата с гранатами, что сразу же заметили бойцы «Альфы» и заковали преступника в наручники. Так же поступили и с остальными: один из захватчиков попытался притвориться мертвым, но спецназовцы быстро раскусили его, направив в глаз фонарик. Захватчиков вывели из самолета, усадили в дежурившие около трапа автозаки и доставили в СИЗО.

Мы спасли террористам жизнь: после штурма толпа грузин в пять тысяч человек, за сутки собравшаяся возле аэропорта, смяла кордон армейцев, смяла милицейское оцепление, и ее остановили только наши бойцы — выстрелами из боевого оружия в воздух, — из воспоминаний бойца спецназа «Альфа» майора Михаила Головатова.

«Бразинскасы со стюардессой расправились — чем мы хуже?»

После освобождения Ту-134 в больницы Тбилиси с ранениями разной степени тяжести попали 12 человек, включая двух террористов. Семь человек, в том числе двое угонщиков, получили несовместимые с жизнью ранения.

Год спустя членам экипажа злополучного рейса — штурману Владимиру Гасояну и командиру Ахматгеру Гардапхадзе, для которого этот полет оказался последним в карьере, — были присвоены звания Героев Советского Союза, а стюардесса Ирина Химич получила орден Красной Звезды.

Самолет Ту-134, который к моменту захвата пробыл в эксплуатации десять с половиной лет, получил серьезные повреждения и был списан. В аэропорту Тбилиси в память о трагедии был установлен камень с фамилиями ушедших из жизни членов экипажа.

В 1990-е годы, когда в Грузии изменили отношение к семерке террористов — «борцов за свободу и независимость» и начали перекладывать ответственность за бойню на членов экипажа, памятник был вырван из земли и осквернен вандалами.

Следствие по делу воздушных террористов длилось девять месяцев. До суда в итоге дожили четверо из пяти задержанных: их главарь Иосиф Церетели при загадочных обстоятельствах скончался в своей камере. Приговор выжившим был вынесен в августе 1984 года.

Тинатин Петвиашвили получила 14 лет (по другим данным — 15 лет) колонии. Во время ожидания суда ей сделали аборт. Пришедший к власти в Грузии в начале 1990-х Звиад Гамсахурдия амнистировал террористку. Вскоре она эмигрировала на Кипр, где проживает до сих пор. Невольной пособнице преступников Анне Варсимашвили, которая, сама того не зная, помогла пронести на борт оружие, дали три года условно.

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Гега Кобахидзе, Паата Ивериели и его 26-летний брат Каха, а также идейный вдохновитель Теймураз Чихладзе, не участвовавший в захвате (эмигрировать из СССР ему так и не удалось), получили высшую меру наказания — расстрел.

От казни их не спасли даже влиятельные родственники, подключившие все возможные связи и собиравшие подписи в поддержку «жертв режима».

Последней надеждой осужденных было прошение о помиловании, отправленное в Верховный суд, но оно было отклонено. 3 октября 1984 года приговор в отношении террористов был приведен в исполнение. Материалы уголовного дела сгорели в 1990-е годы во время крупного пожара в архиве тбилисского отделения госбезопасности.

На суде террористы дали ответ на мучивший всех вопрос: зачем при таких влиятельных родителях, которые могли бы устроить для своих детей беспрепятственный выезд за рубеж, надо было проливать кровь и угонять самолет?