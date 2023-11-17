Главного кота польского города посадили на диету и удалили с онлайн-карт

Страничку кота по кличке Гацек, ставшего самой популярной достопримечательностью польского города Щецин, удалили с онлайн-карт и посадили на диету.

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Местные жители начали волноваться за здоровье кота, поскольку в город стекалось слишком много желающих его покормить, сообщает Daily Mail.

Гацек впервые появился в Щецине около 10 лет назад. Тощего кота нашли на одной из центральных улиц. Он приглянулся горожанам, они начали подкармливать его и быстро превратили в упитанного кота.

В начале этого года у Гацека было больше отзывов, чем у любой другой достопримечательности Щецина.