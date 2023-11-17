Мужчина разбогател благодаря ненависти к музыке

Житель США разбогател, выиграв 100 тысяч долларов благодаря ненависти к одному жанру музыки. Об этом сообщает UPI.

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Счастливчиком оказался Кеннет Мэтью из штата Мэриленд. Мужчина рассказал, что регулярно покупает бензин на заправке Central Exxon недалеко от дома в городе Кэпитал-Хайтс. Там он постоянно спорит с сотрудником, который крутит в зале песни в стиле гоу-гоу — поджанра фанка, зародившегося в Вашингтоне.

Однажды Мэтью в очередной раз был на заправке и обсуждал с одним из продавцов преимущества покупки билета моментального розыгрыша местной лотереи за 30 долларов. В этот момент сотрудник, который всегда ставил ненавистную американцу музыку, заявил, что выключит ее, если тот купит этот лотерейный билет. Мэтью согласился.

Когда он стер защитный слой на билете, то сначала подумал, что выиграл одну тысячу долларов. Мужчина показал билет подруге, и она заметила, что настоящий размер приза другой. «Она сказала: "Знаешь, ты ведь намного больше выиграл"», — поделился воспоминаниями Мэтью. Он также сказал, что потратит деньги на оплату учебы дочери в колледже.