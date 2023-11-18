Какие речевые ошибки выдают безграмотность

Чтобы не выглядеть в глазах окружающих неграмотным, важно избегать ошибочных словосочетаний. Никто не будет уважать человека, который говорит, например, «ложить» вместо «класть» или «одеть» вместо «надеть». Одна такая речевая ошибка – и от вас отвернется работодатель, пишет utro.ru.

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Нередко в бытовой и служебной речи можно услышать словосочетание «крайний раз». Надо понимать, что этот оборот – из лексикона профессий, связанных с риском. Летчики, альпинисты, спасатели привержены профессиональным суевериям, и не станут говорить «последний раз», чтобы не навлечь беду. В устах обычного человека это выражение будет звучать нелепо.

Не следует также спрашивать в очереди, скажем, в кассу: «Кто крайний?». В былые годы на нормальный вопрос «Кто последний?» был наложен негласный общественный запрет, и задавшему его нередко заявляли: «У нас последних нет!». Так в быту легализовалось и дожило до наших дней нелепое, в общем-то, выражение.

Яркий показатель неграмотности – смешение понятий «одеть» и «надеть». Чтобы не выглядеть невеждой, следует помнить, что одевают, например, ребенка или куклу, а надевают сапоги, пальто и т.д.

Нередко можно услышать и такое далеко выходящее за речевые правила выражение, как «мне с тебя смешно». Употребляют его не только по причине глубокой безграмотности, но и пародируя, как некоторым кажется, одесский говорок. Подобные опусы лучше раз и навсегда исключить из речевой практики, чтобы не выглядеть недалеким человеком.