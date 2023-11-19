Михайлов день: что можно и чего нельзя делать, история праздника

Православные верующие 21 ноября отметят Михайлов день, который по церковному календарю называется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

© Вечерняя Москва

Святой Михаил на Руси почитался наряду с Ильей Пророком как властитель природы и угроза нечисти.

В этот православный праздник, согласно народному обычаю, ублажают домового и его собрата — дворового, чтобы они не забывали охранять хозяйство и дом. Для этого им принято было оставлять съедобные подношения.

Михайлов день считается одним из самых сытных и радостных праздников. В этот период все работы в полях завершались, а амбары еще были полны запасов. Поэтому деревенские жители позволяли себе расслабиться.

По погоде на Михайлов день делали предсказания на зиму. Если наблюдали в этот день иней — следовало ожидать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — ждали оттепель.

Во время этого праздника православным разрешается поставить на стол мясо, позвать гостей к праздничной трапезе, сварить пиво и задобрить дворового.