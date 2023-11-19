Михайлов день: что можно и чего нельзя делать, история праздника
Православные верующие 21 ноября отметят Михайлов день, который по церковному календарю называется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
Святой Михаил на Руси почитался наряду с Ильей Пророком как властитель природы и угроза нечисти.
В этот православный праздник, согласно народному обычаю, ублажают домового и его собрата — дворового, чтобы они не забывали охранять хозяйство и дом. Для этого им принято было оставлять съедобные подношения.
Михайлов день считается одним из самых сытных и радостных праздников. В этот период все работы в полях завершались, а амбары еще были полны запасов. Поэтому деревенские жители позволяли себе расслабиться.
По погоде на Михайлов день делали предсказания на зиму. Если наблюдали в этот день иней — следовало ожидать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — ждали оттепель.
Во время этого праздника православным разрешается поставить на стол мясо, позвать гостей к праздничной трапезе, сварить пиво и задобрить дворового.
Нельзя было в этот день колоть дрова, резать ножом и шить иглой. До наших дней дошел только один запрет — на тяжелый физический труд. Но это правило распространяется на все церковные праздники. При этом не возбраняется какая-либо простая работа, не мешающая молитвам и посещению храма, то же относится и к неотложным делам.