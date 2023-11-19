Какие имена русским запрещено было произносить вслух

Наши предки в своей ежедневной деятельности руководствовались целым рядом табу. Среди них были и запреты о произнесении вслух определенных имен. В первую очередь такие запреты были обусловлены желанием русских избежать беды.

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Похоронное табу

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Похороны в жизни русских всегда играли одну из важнейших ролей. Смерть считалась неким «порталом», ведущим в другой, загробный, мир. Именно поэтому погребение было сопряжено со множеством запретов. К тому же покойник, по представлениям наших предков, мог с легкостью забрать на тот свет живых. Для того, чтобы мертвец не совершил ничего подобного, в доме завешивали зеркала, следили, чтобы глаза усопшего были закрыты, а его тело – остывшим. Также на Руси было распространено поверье о том, что имя усопшего нельзя называть вслух. В противном случае считалось, что живые, сами о том не подозревая, призывали умершего. А мертвецу только это и надо, так как тот уводил своих близких, в особенности кровных родственников, в царство мертвых. Неудивительно, что даже к тезкам покойного не обращались по имени. На некоторое время тезки награждались другими именами. Так продолжалось до 40 дня, когда душа окончательно покидала тело.

Царское имя

Впрочем, в течение нескольких лет в России было запрещено произносить и вполне конкретное имя – Иван. Именно так нарекли при рождении сына племянницы Анны Иоанновны. Императрица, которая не имела собственных детей, наделила этого ребенка правами престолонаследия. Поэтому после смерти Анны Иоанновны, еще будучи младенцем, Иван IV стал формальным правителем страны. Хотя, конечно, к малолетнему царю приставили регентов. Как бы то ни было, вскоре Ивана потеснила дочь Петра Великого Елизавета. Мальчик в результате этого был сослан в Архангельскую губернию, где он впоследствии и был убит. В связи со всем произошедшим, как утверждает Евгений Анисимов, автор книги «Императорская Россия», имя Ивана IV для скорейшего забвения запрещалось даже упоминать. Того же, кто не повиновался приказу, отправляли в Сибирь. Были также изъяты и другие свидетельства жизни Ивана: документы, портреты, монеты.

Имя до рождения и крестин