Уникальные драгоценные камни и монеты нашли в Италии

Итальянские археологи обнаружили 50 уникальных драгоценностей и три тысячи монет во время раскопок в древнеримском городе Клатерна, который расположен недалеко от Болоньи, сообщает argumenti.ru.

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Наиболее значимыми среди находок являются 50 гравированных драгоценных камней. Теперь ученые предполагают, что в городе могла быть мастерская.

Еще одной интересной находкой является квинарий, датируемый 97-м годом до нашей эры. На монете изображена крылатая богиня победы и надпись «ROMA», которая свидетельствует о связи города с римской властью.

Клатерна начала приходить в упадок во время кризиса III века, а падения Западной Римской империи превратилась в редкий пример исчезнувшего города в регионе Эмилия-Романья.